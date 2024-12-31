Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.

На порталі "Дія" запустили анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників. Про це повідомила прес-служба "Дії".

"Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому - онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній", - йдеться у повідомленні.

Також наведена інструкція, як анулювати бронювання працівника на порталі "Дія".

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1. Авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи.

2. Виберіть послугу Анулювання бронювання працівників.

3. Подайте заяву з даними про працівників на розбронювання.

4. Перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом.

5. Очікуйте результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.

"Зверніть увагу, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично", - наголосили у прес-службі.

Бронювання в Україні - останні новини

26 грудня на Єдиному порталі державних послуг "Дія" відновили бронювання працівників. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати.

Кабінет міністрів нещодавно вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і таким чином дозволив бронювати священнослужителів. Відтепер можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.

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