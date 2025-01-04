Невиконання обов’язку є порушенням правил військового обліку і передбачає штраф.

Якщо військовозобов’язаний, який раніше був визнаний обмежено придатним, не встиг перепройти військово-лікарняну комісію (ВЛК) до 5 лютого, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Про це в інтерв'ю "Телеграф" розповіла докторка юридичних наук Наталя Опольська.

За її словами, у випадку наявності повістки чи направлення на ВЛК у військовозобов’язаного є обов’язок з’явитися - як з метою уточнення даних, так і задля проходження комісії.

"Невиконання такого обов’язку є порушенням правил військового обліку. Відповідальність за неявку - адміністративна ... та передбачає штраф в розмірі від 17 000 гривень", - пояснила юристка.

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Водночас вона підкреслила, що якщо військовозобов’язаного не було направлено на ВЛК відповідною повісткою чи направленням у встановленому законом порядку уповноваженим працівником ТЦК та СП, особу не може бути притягнуто до адміністративної відповідальності.

"Законом ... передбачено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Таке визначення не передбачає обов’язку військовозобов’язаного ініціювати проходження військово-лікарської комісії й не звільняє від обов’язку ТЦК та СП направити особу на ВЛК", - уточнила Опольська.

При цьому вона не стала прогнозувати "дії ТЦК та СП у цьому випадку", але зазначила, що спробу притягнути до відповідальності особу можна буде оскаржити - як в досудовому, так і в судовому порядку.

Також юристка розповіла, що чекатиме на військовозобов’язаного, який раніше був визнаний обмежено придатним, але не пройшов ВЛК до 5 лютого:

"Відповідь на це питання полягає у наявності повістки/направлення, а також дати такого направлення. Якщо вимогу щодо строку прибуття по повістці виконано, підстави для штрафу відсутні".

Водночас, наголосила юристка, в разі наявності повістки, наприклад, на 1 лютого, а особа з’явиться після 10 лютого, такого військовозобов’язаного, ймовірно, буде притягнуто до адміністративної відповідальності, а оскарження протоколу про адміністративне правопорушення буде можливим лише за наявності поважних причин неявки в строки.

"Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка)", - уточнила Опольська.

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