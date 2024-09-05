Чи можуть працівники ТЦК вилучати документи: відповідь юриста

Працівники ТЦК мають право вилучати лише деякі документи.

Під час перевірки документів представники ТЦК мають право вилучати з них, але не паспорт чи посвідчення водія.

Як розповів у коментарі РБК-Україна адвокат Дмитро Франчук, ТЦК не мають права вилучати будь-які документи безпідставно.

"Їхні повноваження обмежені перевіркою та вилученням виключно військово-облікових документів (військовий квиток, приписне свідоцтво) у випадках, передбачених законом", - зазначає Франчук. Відео дня

Відтак, вилученню підлягають лише документи, пов'язані з військовим обліком:

військовий квиток;

приписне свідоцтво;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

інші документи, які підтверджують придатність до військової служби.

"ТЦК не мають права вилучати у вас паспорт, посвідчення водія, банківські картки та інші документи, які не стосуються військового обліку", - наголошує адвокат.

У випадку незаконного вилучення документів вимагайте пояснення. Запитайте у представників ТЦК, на якій підставі вони вилучають ваші документи. Попросіть показати відповідний правовий акт або розпорядження, яке це дозволяє.

Крім того, обов'язково зафіксуйте ситуацію: запишіть розмову або зафіксуйте факт вилучення документів на відео. Це може бути важливим доказом у разі подання скарги.

У разі незаконного вилучення документів негайно зверніться до поліції з заявою про неправомірні дії. Ваша заява повинна бути офіційно зареєстрована, і ви маєте право отримати витяг з реєстру.

Якщо поліція не діє або ситуація вимагає додаткових заходів, ви можете звернутися зі скаргою до прокуратури або подати позов до суду з вимогою повернути документи та притягнути винних до відповідальності.

Також існує низка правозахисних організацій, які можуть надати юридичну допомогу та підтримку у таких ситуаціях.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, чи можуть ТЦК забрати у військовозобовʼязаного водійські права. У Міноборони зазначили, що самостійно співробітники військкомату не можуть цього зробити, однак вони можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Також УНІАН розповів, як переселенцям отримати відстрочку від мобілізації. За словами адвоката, люди зі статусом ВПО мають право на відстрочку від мобілізації, адже вони перебувають у складних життєвих обставинах.

Вас також можуть зацікавити новини: