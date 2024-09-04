Зброю зловмисника вилучили та відправили на експертизу. Мотиви у поліції наразі не розкрили.

У Луцьку затримали чоловіка, який відкрив вогонь по військовослужбовцях, що охороняли режимний об'єкт.

Як повідомляє поліція Волинської області, інцидент трапився вночі, 27 серпня. Тоді невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено, він був госпіталізований. Після перестрілки невідомий втік.

Відео дня

"Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка. Сьогодні, 4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали", - зазначили у поліції.

Затриманим виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Напад на ТЦК на Волині

Вночі 27 серпня невідомі відкрили вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. Про це повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що через напад поранення отримав старший солдат - наразі він знаходиться на лікуванні в госпіталі. Солдати роти охорони, які несли службу, відкрили вогонь у відповідь, однак нападнику вдалося втекти. Наразі його шукають правоохоронці.

У ТЦК відзначили, що військовослужбовці, які несли службу, мають бойовий досвід і були переведені до Луцького ТЦК та СП після отримання поранення. Всі вони - місцеві жителі, які пішли захищати Україну в перші дні повномасштабного вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: