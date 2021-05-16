Діти великого міста. Чи зможуть маленькі містяни відпочити влітку не в кам’яних джунглях

Якщо торік відпочинок дітей у таборі організувати було майже неможливо, то це літо у цьому сенсі має бути ліпшим. Однак варто зважати, що таборів буде менше, а ціни – вищі. І варто бути дуже уважними, щоб не натрапити на шахраїв.

Минулий рік для більшості міських дітей пройшов на асфальті. Бо левова частка дитячих таборів відчинити свої двері для дітвори не змогла через карантин. За словами заступника директора Департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Володимира Вовка, торік лише 94 заклади прийняли дітей на півтора місяця. Цьогорічний сезон відпочинку все ближче. Однак…

Чи є шанс у дітей з міста провести літо не у кам’яних джунглях, а в лісі або біля моря? Це питання зависло в повітрі для багатьох. Дитячі табори ризикують: витрачають час, вкладають величезні гроші і готуються до сезону, який поки що можна назвати примарним.

Мама двох доньок – старшенької Насті та малої Саші – Наталя Волоховська розповідає ТСН.Тижню, що семирічну Настю планує цього літа вперше відправити до дитячого табору. Каже, більше немає сил дивитись, як її діти ростуть закриті у чотирьох стінах. Коронавірус став великою частиною їх маленького життя.

«Зараз їм нікуди не можна. Я дивлюсь, як моя дитина по дорозі до школи надіває маску… Навіть молодша знає, що скрізь треба бути у масці, а хочеться, щоб подихали горами, деревами», - розповідає жінка ТСН.Тижню.

Тому Наталя вирішила – цього літа старша донечка обов'язково потрапить в дитячий табір з оздоровчою і з виховною метою: «У якості шок-контенту вирішили відправляти, хоч це і вперше, не десь біля дому, а подалі. Щоб не було спокуси поїхати забрати».

Табір пані Наталя обрала в горах, ще й англомовний. Але «обрала» не дуже підходить. Скоріше – «вибила».

«У травні дійшло до того, що треба бронювати якийсь табір, але вже не всі зміни доступні, - розповідає вона ТСН.Тижню. – Найактивніше – початок липня-серпень. Довелося обирати між тим, що залишилося».

ТСН.Тиждень виявив причину такої ситуації, і тепер знає: батьків, які ще не купили путівки, чекає серйозна проблема.

Дефіцитне таборування

В соціальній сервісній службі розповідають, що кількість закладів оздоровлення та відпочинку в порівнянні з 2019 роком різко зменшилась.

«Ми знаємо, скільки закладів готові на 1 червня прийняти дітей. Триста сорок п’ять. Це за даними державних обласних адміністрацій. У 2019 році працювало чотириста вісімдесят шість таборів», - розповідає ТСН.Тижню заступник директора Департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Володимир Вовк.

На сто сорок один заклад менше. Це втрата місць більше ніж на четверть.

«Хтось не відкривався, хтось відкрився під іншими документами, хтось знайшов змогу відкритися, як база відпочинку (бо минулого року базам відпочинку дозволялося працювати, а дитячим таборам – ні)», - розповідає ТСН.Тижню організаторка Асоціації дитячого відпочинку та оздоровлення Віталія Мирошниченко.

І це ще далеко не вся правда про зменшення місць. Бо через карантинні умови заклади оздоровлення та відпочинку не можуть працювати зі 100 відсотковим завантаженням.

«Той самий табір, який у звичайних умовах міг прийняти сто дітей, зараз змушений приймати не більше сімдесяти дітей», - каже Володимир Вовк.

Тобто навіть від ті триста сорок п’ять таборів, що лишилися, треба відняти тридцять відсотків путівок.

Мандрівка у дитинство

Висновок напрошується сам. Якщо купа таборів ледь пережила карантинні обмеження, якщо ціна кожної путівки розраховувалась зі стовідсоткового завантаження, якщо табори і зараз не певні, чи зможуть відпрацювати повний сезон, то хто їм оплатить ризики? Правильно - ми.

«Якщо брати сукупний дохід за рік, то він становив 1/4, 25% приблизно від доходів 2019 року», - розповів ТСН.Тижню директор дитячого закладу оздоровлення та відпочинку під Києвом Віталій Рябченко.

Головний інженер закладу Руслан Прудіус розповідає, як табір підготувався до літа: «Пожежна безпека, норми Держпродспоживслужби… Ми готові. Вогнегасники пройшли техобслуговування, на перевірку приїздить пожежна служба, перевіряє гідранти…».

Насправді це - лише малесенька частина всіх робіт. Треба ще й фарбувати, косити… Усім займаються дванадцять осіб.

Та навіть якщо діти не приїдуть, платити за життя табору все одно доведеться.

«Це електроенергія, це споживання природнього газу, водопостачання, водовідведення, зарплата співробітникам… Це ті витрати, які не залежать від того, працює табір, чи ні», - розповідає ТСН.Тижню директор табору Віталій Рябченко.

Щоправда, цей табір відомчий. Пощастило. Адже це означає, що у нього є певна фінансова допомога.

«Пощастило тому, що він підпорядковується міській владі Києва. Але таких таборів небагато лишилося», - каже директор закладу.

Зовсім інша ситуація з приватними таборами. ТСН.Тиждень побував у Кирилівці, на Азовському морі. Тут розташований саме такий приватний дитячий табір. Ще й стаціонарний. Торік з директоркою закладу Оксаною Павелко можна було поспілкуватися хіба в мережі. Адже працювати табору дозволили лише наприкінці літа.

Пані Оксана розповідає ТСН.Тижню, як півроку живе в Запоріжжі, а півроку – в таборі. Як і майже весь персонал, буквально ізолювала себе від зовнішнього світу.

«Якщо ми говоримо про карантин, ми не можемо залишати табір взагалі. Від початку ремонтних робіт і до завершення. Адже якщо люди залишають територію, вони мають повторно пройти обстеження», - розповідає Оксана Павелко ТСН.Тижню.

За її словами, якщо говорити про втрати, то це близько 5-7 млн гривень. «Це ремонтні роботи, закупки, якщо говорити про їдальню… Ми готувалися працювати в умовах карантину, тому це ще закупки всіх дезінфекторів, маски, рукавички, засоби обробки поверхонь», - каже вона.

Тепер заклад знову йде на ризик. З березня тут роблять капітальні ремонти в корпусах, чистять територію, висаджують квіти… Садівниця Алла Жарик розповідає ТСН.Тижню, що сама – кравчиня за спеціальністю. Але рослини любить: «У мене й вдома краса!».

Тут стверджують, що навіть попри страх знову не відчинитися, не мають права до майбутнього сезону не підготуватися.

«Дуже багато таборів взагалі не відкриваються. Вони закрилися та виставлені на продаж, пустують. І ми боїмося. У нас питання: або закритися взагалі, закрити бізнес і втратити абсолютно все, або знову піти на ризик і спробувати хоча б втриматися на плаву», - каже Оксана Павелко.

Та біда в тому, що держава приватним таборам втриматися на плаву не допомагає.

«Приватні бази відпочинку могли працювати. А ми, як приватний дитячий табір, не могли», - нагадує директорка закладу.

В соціальній сервісній службі обіцяють, що цього року ситуація буде більш оптимістичною. Однак чи не обірветься відпочинковий сезон новим локдауном?

«Та область, яка потрапляє в «червону зону», не зможе направляти дітей на оздоровлення й відпочинок. Та область, яка потрапляє в «червону зону», не може приймати дітей. Якщо вже відпочинок розпочався і область потрапляє в «червону зону», то оздоровлення і відпочинок продовжується до завершення зміни. Є постанова Кабміну», - запевняє ТСН.Тиждень заступник директора Департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Володимир Вовк.

Та, якщо ви батьки, яким пощастило роздобути путівку для своїх дітей, варто очікувати на нові ціни. За словами організаторки Асоціації дитячого відпочинку та оздоровлення Віталії Мирошниченко, закладам треба наздоганяти минулий рік, вкладати кошти в педагогів, матеріально-технічну базу. Це призводить до дорожчання, мінімум, на 15-20%.

І наостанок. Вибивши місце і знайшовши гроші, варто обов'язково (!) зробити ще одну річ – перевірити безпеку самого табору.

«Є ті, хто працює за законом України про оздоровлення та відпочинок, є ті, хто працює за законом про туризм, а є ті, хто працює просто як ФОП, але збирає дітей та везе їх кудись, щось з ними робить і називає це «таборами»», - підкреслює Віталія Мирошниченко.

Тож прослідкуйте, чи всі документи є у закладу оздоровлення, чи є на території табору охорона, медики, і якої кваліфікації педагоги. Це треба зробити або на сайті Мінсоцполітики, або на ресурсах Асоціації літніх таборів. Всі заклади, яких не буде в списках, одразу в зоні ризику. І, може виявитись, що бетонні джунглі - це краще, ніж відпочинок з неприємними наслідками.

Ніна Грушецька, Андрій Тримбач, Костянтин Слюсар, Олександр Ребенчук

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