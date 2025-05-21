Зокрема він зазначив, що неодноразово звертався з офіційними та неофіційними заявами, але майже всі з них були проігноровані.

Комбат батальйону 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин, який напередодні подав рапорт на звільнення, звинувативши військове керівництво України, пояснив свою публічну заяву.

"Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Це сталось неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що перед тим, як вийти з публічним повідомленням, він робив офіційні та неофіційні звернення на різні рівні командування. Однак майже всі вони були проігноровані.

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"Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів", – додав Ширшин.

За словами військового, він ніколи не вимагав відставки Головнокомандувача Сирського чи будь-кого іншого окремого, адже проблеми в українській армії завʼязані не на одній людині.

"Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував Курську операцію і її реалізацію на перших етапах", – пояснив Ширшин.

Він зазначив, що його батальйон постійно брав участь у боях на складних ділянках. "Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно", – зазначив Ширшин.

Боєць пояснив, що попри заяву, ніхто з його війсьоквослужбовців не пішов з позицій і продовжує виконувати задачі Ширшина. Крім того, він додав, що Генштаб намагається комунікувати з ним щодо ситуації.

"Сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", – підсумував Ширшин.

Публічна заява Ширшина: що треба знати

Раніше Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин публічно повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади. Він також звинуватив військове командування у наданні "дебільних задач".

Згодом у Генштабі відреагували на цю заяву. Там зокрема повідомили про створення робочої групи, для вивчення обставин, через які командир батальйону Олександр Ширшин вирішив подати у відставку.

Згодом частина командирів засудили таку заяву Ширшина. Зокрема командир 414-ї Окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що такі проблеми потрібно розв'язувати всередині бригади, а не виносити на публіку.

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