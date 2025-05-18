У Генштабі пообіцяли створити робочу групу "для всебічного вивчення обставин", викладених у публікації Ширшина.

Генштаб ЗСУ створить робочу групу для вивчення обставин, через які командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин вирішив подати у відставку. Про це йдеться у заяві Генштабу.

"За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах", - повідомили у Генштабі.

Там також пообіцяли "окремо детально" проаналізувати накази й розпорядження, "що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася".

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"За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення", - пообіцяли у Генштабі.

Заява комбата Ширшина: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин розкритикував військове керівництво і заявив, що звільняється.

Він, зокрема, звинуватив військове керівництво у безглуздих завданнях, які призводять до втрат людей.

"Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні, - догани, розслідування, накладання стягнень", - написав Ширшин у фейсбуці і додав, що подав рапорт на звільнення з посади.

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