Одна із потерпілих з адвокатом планує оскаржувати бездіяльність поліції у суді.

Поліція не відкрила провадження за фактом нападу на учасниць Маршу жінок у Києві, у яких невідомі відібрали плакати, штовхали та ображали нецензурною лайкою.

Як повідомляє Центр прав людини "ZMINA", про це у Facebook заявила одна із потерпілих, журналістка Поліна Вернигор.

За її словами, протягом визначених законом 24 годин правоохоронці не відкрили провадження за її заявою, яку вона подала 8 березня до Подільського ГУ НПУ Києва.

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"Заяву приймали доволі довго. Поліція намагалася зазначити в протоколі, що в нас стався конфлікт (але конфлікт – це коли обидві сторони в нього вступають, ми в нього не вступали, це був напад) та змушувала чекати між кожним з етапів по 40 хвилин, притому що у відділку більше не було "відвідувачів", - розповіла Вернигор.

Вона з адвокатом планує оскаржувати бездіяльність поліції у суді.

Крім того, до заяви журналістки будуть долучені свідчення ще трьох дівчат, яких вона знайшла самостійно і які постраждали від, ймовірно, тих самих нападників того дня.

Крім того, за словами ще однієї потерпілої дівчини, на неї та її хлопця напали біля входу до станції метро "Контрактова площа".

"Мені вигукували, щоб я віддала плакат. Нападники почали штовхатися, один замахувався на мого хлопця ногою, але він встиг ухилитися – йому майже потрапили в ніс. Я тримала газовий балончик в руках, але не використовувала, бо розуміла, що він не допоможе – їх було близько десяти. Зрештою, плакат забрали. Вони ще покричали, а потім пішли", – прокоментувала вона напад.

Інша учасниця маршу повідомила, що того ж дня на Контрактовій площі невідомий молодик вихопив плакат в її неповнолітньої сестри та одразу втік.

Що передувало

8 березня після Маршу за права жінок у фінальній точці ходи, біля станції метро "Поштова площа", журналістка Вернигор та п’ятеро її друзів скрутили плакати й пішли в бік колеса огляду, що на Контрактовій площі. Там компанію зупинили журналісти одного телеканалу, попросили розгорнути плакати та дати коментар щодо участі в марші.

Коли журналісти пішли, компанія почала згортати свої плакати, однак її оточили невідомі молодики. Останні намагалися відібрати в потерпілих плакати, штовхалися, ображали, нецензурно лаялися та хапали за руки. Зрештою їм вдалося відібрати плакат в однієї з подруг Вернигор.

"У якийсь момент я почала сильно кричати. А на Контрактовій у той момент було дуже багато людей. Нападники, напевно, злякалися", – зазначила журналістка.

Після цього молодики відійшли.

На думку Вернигор, серед них могли бути члени праворадикальної організації "Національний спротив", адже фото плакатів, один з яких належить її подрузі, опублікував Олексій Свинаренко, очільник згаданої організації та адміністратор телеграм-каналу "Вольєр", у якому призначають мішені для нападів ультраправих.

На фото молодики стоять ногами на плакатах.

"Організували суботник, прибрали сміття", – підписав світлину Свинаренко.

У дописі в телеграм-каналі "Національного спротиву" йдеться, що це "одна з груп юних поціновувачів вуличного мистецтва, яка влаштувала прибирання вулиць міста від антифашистів та їхньої символіки".

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Автор: Антоніна Доломанжи