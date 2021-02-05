Раніше на мосту виявили тріщини.

У Києві розпочалися ремонтні роботи на шляхопроводі, розташованому біля станції метро "Нивки". У перші дні лютого на ньому виявили тріщини.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Зараз на місці вже встановили обмежувальні знаки. Примітно, що востаннє міст капітально ремонтували в 2017 році.

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Раніше у "Київавтодорі" заявили, що міст вже ремонтує по гарантії компанія-підрядник. Попередній капітальний ремонт мосту обійшовся бюджету у понад 200 млн гривень.

"Найближчим часом підсилять балки, встановлять тимчасові додаткові опори. Також проведуть ретельне обстеження. Після надання проєктних рішень, за сприятливих погодних умов, будуть виконані основні ремонтні роботи. Рух на шляхопроводі обмежувати не планують", - повідомили днями у прес-службі комунальної корпорації.

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Автор: Юрій Годован