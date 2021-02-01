Не так давно міст капітально ремонтували, але він вже встиг посипатися.

В Києві "втомився" ще один міст - йдеться про естакаду біля станції метро "Нивки", яку капітально ремонтували три роки тому за 200 млн гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В даний час місце обвалення закрили металевою сіткою. За нею видно велику тріщину на кілька десятків сантиметрів, біля неї - інші. Відпалу штукатурку вже прибрали з проїжджої частини, а під самим мостом почали збирати металеві підпори.

Даний інцидент після ремонту мосту - не перший. Через рік він посипався, але тоді проблемні ділянки оперативно заштукатурили. А фахівці з містобудування заговорили, що замість капітального ремонту на "Нивках" зробили косметичний ремонт.

Читайте такожУ переходи на Майдані Незалежності обвалилася стеля (фоторепортаж, відео)

Експерт з містобудування Віктор Гліба вважає, що виною всьому є відсутність будь-якого нагляду з боку держави.

"Ніхто не перевірив, ніхто не зробив експертизу. Ніхто не подивився, в яких пропорціях там закладені проектні рішення", - говорить він.

У КМДА ситуацію не коментують, а в "Київавтодорі" заявили, що міст вже ремонтує по гарантії компанія-підрядник. Влітку 2017-го це була турецька компанія "Онур". Але сьогодні, під мостом, крім робітників Київавтодору інших будівельників не було, йдеться в сюжеті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован