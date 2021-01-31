Як нагадують ЗМІ, споруду не так давно відремонтували.

Жителі української столиці сфотографували тріщину знизу нещодавно відремонтованого мосту на Нивках. Читайте такожУ переходи на Майдані Незалежності обвалилася стеля (фоторепортаж, відео)

Фотографія з'явилася в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

"На нещодавно відремонтованому мосту на Нивках з'явилася тріщина. Чи впливає це на безпеку, наразі невідомо", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ольга Робейко