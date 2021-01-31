На мосту видно тріщину / фото Igor Nosenko
Жителі української столиці сфотографували тріщину знизу нещодавно відремонтованого мосту на Нивках. Читайте такожУ переходи на Майдані Незалежності обвалилася стеля (фоторепортаж, відео)
Фотографія з'явилася в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
"На нещодавно відремонтованому мосту на Нивках з'явилася тріщина. Чи впливає це на безпеку, наразі невідомо", - йдеться в повідомленні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Новий пішохідний міст у Києві перекрили через тріснуте скло: кажуть про вандалізм і обстріли
- На "мосту Кличка" розбилося ще одне скло, люди продовжують по ньому ходити (фото)
- У центрі Харкова обвалився балкон будівлі художнього музею (фото)
- Стала відома причина падіння електроопор на Шулявському мосту
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram