Міноборони працює над функціоналом, що дозволить зручно подавати заявку на відстрочку.

У застосунку "Резерв+" будуть нові механізми, зокрема, спеціалісти працюють над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо мала місце зміна військовозобов'язаним місця реєстрації. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.

"Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного", – говорить Берестовий.

Окрім цього, Міноборони працює над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подавати заявку на відстрочку. Останній механізм може бути корисним, якщо мова йде про багатодітних батьків або студентів очної форми навчання, що здобувають першу вищу освіту.

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Ще одна функція, що невдовзі з’явиться – цифровий рекрутинг. Міноборони хоче дати можливість обирати бажані посади в Збройних силах.

"Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити", – говорять в оборонному відомстві.

"Резерв+" – що варте уваги

Нагадаємо, в червні "Резерв+" отримав нову функцію – у застосунку почало відображатися бронювання від мобілізації. До того цей функціонал був недоступний через високий відсоток людського фактору в помилках ТЦК.

Також у кінці червня повідомлялось, що на той момент українцями було згенеровано вже понад одного мільйона військово-облікових документів у "Резерв+".

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