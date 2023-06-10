Наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра, але очікуються опади, які уповільнять спад води.

На правому березі Херсонської області наразі затоплено 35 населених пунктів, на лівому - ситуація критична.

Про це у суботу, 10 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він додав, що станом на зараз середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра. З вечора 9 червня вода відійшла на 31 сантиметр.

"На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3 тисячі 763 будинки. Найбільше підтоплено у Херсоні, Білозерці та Зимівнику", - розповів Прокудін.

Говорячи про Каховське водосховище, голова ОВА зауважив, що з початку аварії на Каховській гідроелектростанції рівень води там знизився на 6 метрів 25 сантиметрів.

Прокудін також зазначив, що триває масштабна рятувальна операція, до якої залучено майже 1,5 тис. осіб та 345 одиниць техніки.

"Вчора вдалося евакуювати на безпечні території 248 людей. Загалом з водяної пастки волонтери, рятувальники, поліцейські вирвали 2 тисячі 588 людей", - сказав він.

Голова ОВА також повідомив, що в області було розгорнуто дев’ять евакуаційних пунктів. "Лівий берег: ситуація залишається критичною. У Голій Пристані та Великокардашинському старостаті вода відійшла на 20-30 сантиметрів, але інтенсивність спаду дещо зменшилася", - наголосив Прокудін.

За його словами, російські окупанти при цьому не те що не поспішають на допомогу людям, але й "погрожують розстрілом місцевим, які кинулися на порятунок своїх земляків".

Прокудін також зауважив, що днями в області прогнозуються дощі. "Особливо сильні - завтра. Тож на нас очікує ще одне випробування. Дощі трохи уповільнять спад води. І, звичайно, додадуть людям зайвого клопоту", - сказав він.

Підрив Каховської дамби - сьогодні це варто знати

Уночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, унаслідок чого затопило десятки населених пунктів.

За словами жителів окупованого лівобережжя Херсонщини, російські окупанти не лише не організували евакуацію, але й забороняли їм залишати будинки і населені пункти, відбирали човни, обстрілювали людей з автоматів та артилерії.

Влада Херсонської області закликала волонтерів тимчасово утриматися від відвідування Херсона через активізацію російських обстрілів.

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