Окупанти не лише встановлюють конструкції "зуби дракона", але й мінують ґрунтові дороги та поля.

Російські окупанти мінують передмістя Маріуполя.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, росіяни не лише встановлюють"зуби дракона", а й укріплюють передмістя: "По лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полів".

За його словами, все вказує на прискорене та посилене укріплення міста.

Відео дня

Навіщо росіянам лінія оборони навколо Маріуполя

За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя для унеможливлення раптового контрнаступу Збройних сил України. Зокрема, для цього два заводи виробляють бетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".

Зазначалось, що ці конструкції, ймовірно, вже встановлені між Маріуполем та селом Невельське і від північного Маріуполя до селища Старий Крим.

Росіяни перейшли до оборони на більшості ділянок фронту

Таких висновків дійшли аналітики британської розвідки. На думку західних фахівців, частково мобілізовані не дозволяють агресору вести повноцінні наступальні операції.

Ситуацію для ворога погіршують й регулярні атаки ЗСУ на логістичні шляхи РФ з постачання зброї й техніки. На дефіцит боєприпасів скаржаться вже й самі окупанти.

Як повідомив аналітик Defense Express Іван Киричевський, після провалу на Харківщині й втрати залізничного вузла в Куп'янську Росії загрожує каскадний обвал фронту по всій лінії.

Уже надійшли повідомлення про зведення лінії оборони в Лисичанську, Херсонській області, на березі Чорного моря та спробі зупинити просування ЗСУ на ділянці Сватове-Троїцьке-Кремінна.

Разом з тим окупанти продовжують безглузді штурми Бахмута, Павлівки, Соледара та інших населених пунктів на сході.

Вас також можуть зацікавити новини: