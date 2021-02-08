В Україні тим часом діють карантинні обмеження, запроваджені через коронавірус.

Україну продовжує засипати снігом. Президент Єврокомісії закликала ЄС пожертвувати Україні вакцини від коронавірусу.

Ускладнення погодних умов

Сьогодні, 8 лютого, сніг продовжує засипати Україну. У зв’язку із цим Київ скували моторошні затори. Негода також суттєво обмежила роботу українських морських портів.

За прогнозами синоптиків, сніг йтиме загалом упродовж усього тижня, а вихідними вдарить мороз до -18°.

Плани щодо вакцинації

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують охопити вакцинацією від COVID-19 половину населення впродовж 2021 та початку 2022 років. За його словами, наразі Україна домовилася про постачання вакцин від коронавірусу чотирьох виробників.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, закликала країни-члени Євросоюзу пожертвувати Україні вакцини від коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 2141 нового хворого на COVID-19.

З початку пандемії коронавірусом заразилися 1246990 українців, 1075743 - одужали 23644 - померли.

Президент Володимир Зеленський тим часом заявляє про стабілізацію ситуації з COVID-19 на території України.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів окупантів військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення.

Головні новини України: що важливо знати 8 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська