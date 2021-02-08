У портах "Південний" та "Одеса" обмежено лоцманську проводку через вітер.

У морському порту "Чорноморськ" через сильний вітер обмежено лоцманську проводку і вантажні операції, а в морпортах "Миколаїв", "Ольвія", "Рені" через дощ і туман обмежені вантажні операції з зерном.

Про це повідомила прес-служба держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

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"За інформацією диспетчерської служби, станом на 08:00 8 лютого 2021 року порти працюють. У порту "Чорноморськ" обмежена лоцманська проводка і вантажні операції (вітер), в портах "Миколаїв", "Ольвія", "Рені" обмежені вантажні операції з зерном (дощ, туман)", - сказано в повідомленні.

Також АМПУ повідомила, що в портах "Південний" і "Одеса" обмежена лоцманська проводка через вітер.

Відзначається, що всі канали відкриті.

Прогноз погоди на найближчі дні

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні найближчими днями.

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20-30 см, у Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см), на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та в південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (1-й рівень небезпеки - жовтий).

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Автор: Павло Степанець