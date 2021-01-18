Однак у храмах пройдуть божественні літургії з освяченням води.

Цьогоріч у Житомирі у зв’язку з карантином скасували загальноміське освячення води в Гідропарку на Водохреща, яке відзначають 19 січня.

Читайте такожНародні звичаї та прикмети 19 січня - головні традиції Водохрещі ГосподньоїПро це кореспонденту УНІАН розповіла керівник управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради Олександра Стежко.

За її словами, таке рішення було прийняте на нараді керівництва міста Житомира.

«У першу чергу, це пов’язано з суворими карантинними обмеженнями до 24 січня, запровадженими урядом. Однак житомиряни, дотримуючись заходів безпеки, зможуть упродовж дня прийти до храмів і набрати свяченої води», - розповіла Стежко.

Зокрема, на сайті Свято-Михайлівського кафедрального собору Житомира зазначається, що на 19 січня заплановані божественні літургії, панахида та молебень за Україну.

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Автор: Марина Чорноштан