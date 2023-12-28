Минулого року після свят кияни принесли до пунктів утилізації 4 тисяч хвойних дерев.

Із 4 січня і до кінця місяця в Києві працюватимуть 44 пункти прийому новорічних ялинок – по кілька в кожному районі столиці.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання в зеленому господарстві. Їх подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку і захисту від перемерзання коренів рослин у холодну пору року.

Звертається увага, що до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас.

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Повний перелік адрес і графік прийому оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

У КМДА зауважують, що минулого року кияни принесли до пунктів утилізації хвойних дерев 4 тисячі новорічних ялин і сосен.

Новорічна ялинка - де купити в Києві

Офіційні ялинкові ярмарки працюватимуть у Києві з 4 по 31 грудня. Влада міста заявила про намір загалом відкрити 150 локацій.

За даними КМДА, орієнтовна вартість метрової ялинки на цих майданчиках складатиме від 450 гривень, півтораметрової – від 500. Водночас метрову сосну можна буде придбати за від 300 гривень, а півтораметрову – від 350.

Організаторами ялинкових ярмарків в столиці є: КП "Володимирський ринок"; КП "Житній ринок"; КП "Світоч" м. Києва та КП "Київська спадщина".

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