Офіційні ялинкові ярмарки працюватимуть з 4 по 31 грудня, загалом планується відкрити 150 локацій.

У Києві станом на 5 грудня запрацювали вісім майданчиків з продажу хвойних дерев та новорічних прикрас, їхня кількість щоденно буде збільшуватися.

Як повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, у Києві офіційні ялинкові ярмарки працюватимуть з 4 по 31 грудня, загалом планується відкрити 150 локацій.

За їхніми підрахунками, орієнтовна вартість метрової ялинки складатиме від 450 гривень, півтораметрової – від 500. Водночас метрову сосну можна буде придбати за від 300 гривень, а півтораметрову – від 350.

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"Пам’ятайте, купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки з яких формується бюджет", – наголосили в департаменті.

Повідомляється, що організаторами ялинкових ярмарків в столиці є: КП "Володимирський ринок"; КП "Житній ринок"; КП "Світоч" м. Києва та КП "Київська спадщина".

Ознайомитись з переліком 150 точок продажу ялинок на території усіх районів столиці можна на офіційній сторінці Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА у Facebook.

Вартість ялинок в 2023 році

Як розповіли в коментарі УНІАН в Київському лісовому господарстві, наразі вартість живих новорічних дерев приблизно на 10% вища, ніж торік. Сосна від від 1,5-2 метра коштує 216 гривень, а ялина – 246 гривень.

В Києві на Софійській площі встановлюють головну ялинку. Цього року вона буде 12-метровою. Тему її оздоблення поки не розголошують, про це стане відомо на відкритті – 6 грудня, на Миколая.

У КМВА зазначають, що ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію.

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