За даними загарбників, без газу залишилися близько 13 тисяч осіб.

Потужний вибух прогримів на магістральному газопроводі у місті Лутугине на окупованій частині Луганської області. В результаті виникла сильна пожежа.

"Загоряння сталося після вибуху на магістральному газопроводі в місті Лутугине в ЛНР, близько 11 тисяч абонентів залишилися без газу", - йдеться в повідомлення російського пропагандистського видання "РИА Новости".

Пізніше так званий "Луганськгаз" заявив, що загоряння ліквідовано. При цьому зазначено, що близько 13 тисяч абонентів залишилися без газу.

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Про причини вибуху російські окупанти не повідомляють.

"Бавовна" в Росії та на окупованих територіях - що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на території РФ, а також на окупованих українських територіях час від часу щось вибухає та щось горить.

Так, серед останніх подій - у Бєлгороді пролунали вибухи. Російські ЗМІ відразу писали, що над містом працює система ППО, але в деяких будинках вибило скло, а також було видно дим і пожежу.

5 січня в російському Санкт-Петербурзі на Пулковському шосе горить понад 400 квадратних метрів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ".

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