Росіяни усіляко показують, що Мелітополь більше не належить мелітопольцям.

Російські окупанти знищили один з головних символів Мелітополя. Про це повідомляє телеграм-канал "Мелітополь в курсі".

Повідомляється, що росіяни вирубали значну частину так званих Садів Філібера – великого черешневого саду в центрі міста, закладеного у позаминулому столітті. Рубати сади почали ще торік.

"В Мелітополі окупанти знищили черешневий сад - вирішили збудувати на тому місці якусь лікарню. Іншого місця не знайшлося", – повідомляли місцеві мешканці у вересні минулого року.

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Однак тоді зрубали не всі дерева. Днями з’явилася інформація, що окупанти знову взялися рубати черешні в садах Філібера. Офіційно містянам нічого не пояснюють, бо окупанти не вважають за потрібне рахуватися із думкою тих, кого вони "визволили". Містяни припускають, що окрім самої лікарні на місці садів зведуть нові будинки для лікарів, яких завезуть з Росії.

Для довідки. Сади Філібера (інша назва – Сади Корвацького) — це історична алея, створена наприкінці XIX сторіччя земським лікарем Андрієм Корвацьким. Тут було висаджено понад 100 сортів фруктових дерев, насамперед черешні. Ця зона межувала з житловими кварталами, тож протягом понад століття слугувала улюбленим місцем прогулянок, відпочинку й спілкування для мешканців Мелітополя. Місцеві особливо цінували сад через красу весняного цвітіння та його доступність просто в центрі міста.

Окупанти знищують окуповані території

Як писав УНІАН, росіяни фактично знищили унікальну екосистему острова Джарилгач на Херсонщині, який колись дещо перебільшено, але все ж називали "українськими Мальдівами". Замість мальовничого природного парку тепер тут суцільна військова база.

Також ми розповідали сумну долю Бердянська. Це місто почало перетворюватися на повноцінний курорт після того, як українці втратили можливість їздити на відпочинок до Криму. Але тепер росіяни окупували і Бердянськ, знищивши увесь його курортний потенціал.

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