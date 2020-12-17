В ОДА вважають, що проведення перепису в Одеській області може стати пілотним проектом із подальшим використанням набутого досвіду на всій території України.

В Одеській області мають намір провести регіональний перепис населення.

Про це УНІАН повідомили в Одеській обласній державній адміністрації, зазначивши, що вчора голова ОДА Сергій Гриневецький зустрівся з цього приводу з провідним науковцем, академіком НАН України, професором Еллою Лібановою.

«Зустріч відбулась із приводу проблеми, яка останнім часом набула актуального значення. Йдеться про необхідність проведення регіонального перепису населення», - повідомили в обладміністрації, додавши, що вирішення цього питання дозволить покращити показники соціально-економічного розвитку області.

Зазначається, що відповідно до принципів ООН, переписи населення є унікальним джерелом соціально-демографічних даних і дозволяють отримати докладну інформацію про населення.

«Голова ОДА зазначив, що значні демографічні, економічні та міграційні процеси суттєво вплинули на кількісний та якісний склад населення. Перепис необхідний для підвищення ефективності роботи в регіоні», - заявили в ОДА.

За результатами робочої зустрічі вирішено ініціювати проведення регіонального перепису населення, який отримає статус пілотного проекту з подальшим використанням набутого досвіду на всій території України.

Також окреслено основні кроки й дано відповідне завдання керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

«З огляду на важливість наявності інформації про демографічну структуру Одеської області як для регіону, так і для країни в цілому, ухвалено рішення направити офіційне звернення до уряду країни з метою залучення підтримки з боку держави», - йдеться в повідомленні.

Перепис населення в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення в 2023 році всеукраїнського перепису населення.

Підписано заяву про створення робочої групи, яка має розробити комплексний проектний документ для переходу від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами в раунді переписів населення та житла 2030 року.

За результатами оцінки чисельності населення, проведеної за даними операторів мобільного зв'язку, Держкомстату та електронних реєстрів, Пенсійного фонду та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, на 1 грудня 2019 року в Україні проживали 37 млн 289 тис. осіб. Це дані без урахування жителів окупованих територій.

Одеська область - територіально найбільший регіон України. У регіоні проживає, ймовірно, близько 2 млн 400 тис. осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова