Чоловік помер внаслідок шлункової кровотечі та отруєння гасом.

В Одеській області від отруєння гасом загинув 81-річний чоловік.

Про це повідомляє "Думская".

Житель села Олександрівка під Одесою помер у лікарні внаслідок шлункової кровотечі та отруєння гасом.

Як повідомили виданню в поліції, пенсіонер зловживав алкоголем і переплутав пляшку зі спиртним і пляшку з пальним.

Причину смерті підтвердив розтин, який провели 17 травня.

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Автор: Катерина Лиманська