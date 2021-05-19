Загиблий зловживав спиртним і переплутав його з гасом / фото altaynews.kz
В Одеській області від отруєння гасом загинув 81-річний чоловік.
Про це повідомляє "Думская".
Житель села Олександрівка під Одесою помер у лікарні внаслідок шлункової кровотечі та отруєння гасом.
Як повідомили виданню в поліції, пенсіонер зловживав алкоголем і переплутав пляшку зі спиртним і пляшку з пальним.
Причину смерті підтвердив розтин, який провели 17 травня.
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