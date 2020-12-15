За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

У Дніпропетровській області група підлітків побила та познущалась з 17-річного хлопця, після чого виклала відео катувань в мережу Інтернет.

Читайте такожУ Дніпрі підлітки знущаються з хлопчика з інвалідністю та знімають на відеоПро це повідомляє поліція області на Facebook-сторінці.

Зазначається, що 14 грудня до поліції звернулась 43-річна жінка та повідомила про знущання з її сина.

Правоохоронці встановили, що 13 грудня потерпілий знаходився в гостях у знайомого, де його побили та зрізали волосся. Відео знущань один із присутніх виклав до мережі Інтернет.

«Поліція встановила всіх учасників події – це троє місцевих мешканців віком від 15 до 20 років. Також поліцейські встановили особи шести свідків, які були присутні в гостях разом із потерпілим», – говориться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

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Автор: Катерина Шварц