Країни Балтії та Польща також переконують інші країни, щоб вони підтримали Україну на шляху до НАТО.

Прискорений вступ України в НАТО зараз чітко підтримують 11 країн.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв.

"Я абсолютно впевнений, що всі 30 (країн-членів НАТО – УНІАН) буде, але буде не завтра. На сьогодні є 11 країн, які чітко висловилися, що вони підтримують нас без ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО), тобто за прискореною процедурою вступ до Альянсу. Деякі країни сказали, що в принципі підтримують, але не зараз, ну і багато країн поки не висловилися", - сказав Чернєв.

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Він зазначив, що зараз проводиться робота з іншими країнами. Зокрема, партнери України - країни Балтії, Польща - також переконують інші країни, щоб вони підтримали Україну на шляху до НАТО саме без ПДЧ.

"Будемо відвертими - багато країн, говорячи про те, що нам потрібні реформи, насправді не хотіли нашого просування в НАТО, тому що боялися провокувати РФ, не хотіли з ними погіршувати економічні, енергетичні зв'язки. Зараз цього немає. Зокрема, і Німеччина позбавляється від енергетичної залежності від РФ... Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо ще більше "так" для України", - сказав Чернєв.

Вступ України до НАТО:

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу мають оформити всі держави-члени.

Того ж дня, 30 вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до НАТО відкриті, але зараз увага зосереджується на оборонній підтримці України у війні, розпочатій проти неї РФ.

2 жовтня президенти 9 країн Центральної та Східної Європи підписали спільну заяву про підтримку членства України в НАТО. Глави держав підкреслили, що підтримують рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року щодо майбутнього членства України.

3 жовтня 2022 року в офісі президента пояснили, коли Україна стане членом НАТО.

Обговорення членства України в НАТО розпочнеться в середині жовтня.

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