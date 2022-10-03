Михайло Подоляк зазначив, що переговори щодо вступу до Альянсу будуть складними.

Вести переговори щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу зараз буде важко. Після перемоги України у війні, яку розв'язала Російська Федерація, члени НАТО самі захочуть прийняти Україну.

Про це розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю УНІАН.

"Росіяни дуже багато кричали, що вони воюють з НАТО тощо. Насправді вони розповідали цей міф для боягузливої нації. Це як у вуличній бійці, вони ж люблять ці аналогії. Коли ти у вуличній бійці приходиш і розповідаєш, що ти найсильніший, а в підсумку виходить людина і просто ставить тебе на місце, після чого ти придумуєш причину чому програєш", - зазначив Подоляк.

За його словами, сам символізм заяви щодо НАТО надзвичайно важливий. Він вказав, що Росія постійно піднімає ставки і всі на неї обертаються, а заява президента Зеленського точно розставила акценти і тепер Україна формує порядок денний з точки зору безпеки Євросоюзу.

"Зараз Україна платить за це максимальну ціну. Україна формує порядок денний з точки зору типу війни, яку веде Росія. У тому числі енергетичної війни в Європі. Ми самі будемо визначати. Не якась там Росія - країна, яка дійсно відстала, злиденна, убога, але має просто великий обсяг військових ресурсів, що залишилися з Радянського Союзу. Так ось, ми самі визначаємо своє майбутнє. У тому числі і з точки зору контуру безпеки, і НАТО тут важливо. Це дуже символічно", - пояснив радник глави ОПУ.

При цьому він вказав, що в переговорах щодо вступу України в НАТО будуть складнощі через бюрократію і велику кількість учасників - 20 країн.

"Буде важко вести переговори, тому що їм самим потрібно відмовитися від стереотипного уявлення про Росію і надмірної бюрократії, яка довгий час не дозволяла приймати ефективні рішення, в тому числі вже по ходу цієї війни. Третє - відмовитися від національного егоїзму, який дуже часто заважає дійсно дуже швидко прийняти рішення. Парадокс не тільки в тому, хто буде важкі переговори з нами вести щодо вступу в НАТО, він ще і в тому, що країни, які найбільше обертаються на Росію, посилюють плани економічного і енергетичного сегментів Європи. Тому що якщо ти швидко приймаєш рішення, то можна швидко пройти важкий період", - розповів Подоляк.

Водночас він вважає, що як тільки війна дійде до кінця і Київ виграє її, то всі країни НАТО захочуть, щоб Україна стала членом НАТО, тому що у ВСУ є надзвичайний досвід ведення війни і протистояння з такою країною, як РФ, і українська армія протестувала всю Західну зброю.

Україна в НАТО - що відомо

Україна вирішила вступити в Євросоюз і НАТО після того, як Росія в 2014 році окупувала Крим,а також частину Донецької та Луганської областей.

Рано вранці 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

23 червня Єврорада надала нашій державі статус кандидата на членство в ЄС.

30 вересня президент РФ Володимир Путін під час виступу перед Федеральними Зборами заявив, що його країна анексує частини чотирьох областей України, на території яких загарбники провели псевдореферендуми. Майже весь світ визнав "референдуми" незаконними.

Того ж дня Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у спрощеному режимі.

Згідно з даними соцопитування, у разі проведення в Україні референдуму 86% опитаних громадян підтримали б вступ до Європейського Союзу, а 83% – висловилися б за вступ до НАТО.

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