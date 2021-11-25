Психотерапевтка Ольга Голубицька: Переконання, що як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш, - це ілюзія. Як собі в голові організуєш, так і буде

Психологиня та психотерапевтка Ольга Голубицька в інтерв’ю УНІАН розповіла, як зустрічати Новий рік з точки зору психології - як правильно загадувати бажання, уникнути новорічної "депресії" та розчарувань, якщо отримаєш "не той" подарунок.

Пані Ольго, з яким настроєм треба підходити до свята Нового року, як себе налаштовувати?

Я б говорила навіть не про настрій, а про систему внутрішньої мотивації. Що якщо я хочу, щоб у мене були зміни наступного року, то зараз буду організовувати собі все, щоб у мене це склалося.

В принципі, Новий рік – це якась така точка, з якою людина може пов’язувати цілу структуру своїх внутрішніх подій. І коли людина через цю точку проходить, якраз тоді якась зміна відбувається.

Якщо говорити про настрій, то це настрій радісний і з передчуттям чогось доброго, що "у мене все складеться". Але воно має бути не ейфорійне, не дитяче – "все складеться якось саме, впаде на голову", а таке: "О’кей, у мене все складеться, бо я роблю щось для цього. Я зараз буду організовувати собі свято самостійно і створювати навколо себе святкову атмосферу".

Чи існують лайфхаки, можливо, якісь вправи, щоб створити собі оцей новорічний настрій, якщо ловиш себе на тому, що його немає?

Можна виписати список своїх асоціацій на тему "Новий рік". Новорічні атрибути викликають у людини цей зв’язок. А через те, що більшість людей у нашій країні радіє Новому року, порозкладавши навколо себе ці атрибути, можна буде симулювати свідомість, щоб відтворювати якісь такі стани.

Як правильно загадувати бажання на Новий рік, щоб вони були реалістичними, могли збутися, аби ми потім не розчаровувалися?

Якщо загадувати бажання, то вони мають бути конкретні. Тому що, наприклад, бажання "я хочу зустріти справжнє кохання" - абсолютно абстрактне. Чим абстрактніше питання, тим менше шансів, що людина буде задоволена тим, що вона отримає. Навіть якщо воно збудеться.

Чи варто жити за відомим принципом "почну з понеділка", застосовуючи його до Нового року, тобто, "почну з Нового року"?

Люди, які зазвичай таке роблять, потім зазвичай і розчаровуються. Тому що це насправді принцип відкладання: "Я відкладаю своє життя до цієї точки". Але дуже мало людей реально актуалізуються в цій точці.

"Почну жити з Нового року" може бути реалізоване лише тоді, коли людина зробила собі цілий місяць якихось вправ, самомотивації, регуляції, планування, конкретних досяжних цілей… Тоді успіх якихось дій накопичиться до дати Нового року і життя "з Нового року" реально почнеться.

А коли люди просто так говорять, то зазвичай нічого не відбувається. Адже за цим немає ніякої активності. І після відбувається "відстрочення" або, навпаки, "звинувачення": "Знову цей Новий рік, якийсь він дивний, щось там не відбулося саме по собі".

Раннє встановлення ялинки сприяє кращому новорічному настрою?

Зазвичай ті, хто раніше ставить, раніше викидає. У людини є свій таймінг свята. Наприклад, "30-40 днів – це будуть мої новорічні свята".

Стосовно того, чи можна встановити ялинку раніше і тому раніше буде свято: якщо у тебе реально є класні спогади, пов’язані з цією ялинкою, то і свято буде. А якщо ти її встановлюєш, а у тебе спогади такі, що ви два дні робили з мамою салати, а потім прибирали (тобто ця ялинка - це багато напруження), то не буде.

Якщо довго не викидати ялинку, це ознака прокрастинації?

Є люди, яким просто подобається створювати ейфорію з ялинкою, яка довго стоїть. Це не зовсім про прокрастинацію.

Краще робити людям подарунки-сюрпризи чи просити скласти список бажаних подарунків?

Залежить від тебе, чи ти вмієш робити сюрпризи. Адже для того, щоб робити сюрпризи, треба вміти поставити себе на місце іншої людини і дарувати їй те, що вона реально хоче, а не те, що ти собі б подарував.

Якщо людина вирішує робити подарунки-сюрпризи, то вона має досить добре знати іншу людину, або поспостерігати за нею тиждень-два. Наприклад, походити з нею по магазинах, подивитися, на що вона дивиться, що їй подобається. І вже тоді робити подарунок-сюрприз, який реально, скоріш за все, буде дуже приємним. Але це працює, якщо у того, для кого сюрприз, є травми з цього приводу, якщо її лякають сюрпризи.

Так само списки: є люди, яким це дуже комфортно, щоб відчувати безпеку. Їм буде приємніше, якщо вони скажуть тобі: "Мені, будь ласка, ось це, ось це і ось це". Якщо тобі все ж хочеться зробити сюрприз, а людина хоче список, то попроси написати декілька варіантів, а ти з них обереш. Тоді це все одно буде мати якийсь елемент сюрпризу, але вже регульований: в діапазоні того, чого насправді хоче ця людина.

Як самому не розчаровуватися і не показати своє розчарування людині, якщо отримав від неї не те, що хотів?

Залежить від того, які у вас стосунки з цією людиною. Ти можеш розчаруватися, якщо у вас, наприклад, конфлікт у парі. Ти очікуєш, що тобі щось подарують, а тобі не дарують. І для тебе цей не подарунок вже значить набагато більше, ніж просто сам факт презенту. Тому, якщо хочеться не розчаровуватися, якщо знаєш, що людина, скоріше за все, сама не вгадає, то можна попіклуватися про себе, сказати: "Ось тобі 10-15 найменувань, якщо хочеш зробити мені подарунок, зроби його з цього спектру".

А якщо говорити про розчарування взагалі, тоді це про налаштування, наприклад, на те, що "усе, що мені подарують, мені якось згодиться", або "навіть якщо мені це буде непотрібне, я знайду, кому це подарувати; віддам тому, хто чогось потребує. Мені важлива просто увага, мені важливо, що ця людина йшла і щось для мене шукала, витрачала свій час, гроші на те, щоб мені було приємно". Якщо є така позиція, то факт того подарунку вже менший, ніж те, що тобі важлива увага цієї людини. Це налаштування на систему цінностей – чого ти хочеш насправді.

Якщо говорити безпосередньо про святкування, чи варто досиджувати до ранку "заради свята", чи все ж краще йти спати тоді, коли вже виснажений, і не мучити себе?

Піти спати, коли реально втомився. Тому що зазвичай люди роздратовані, коли хочуть спати. Ось це досиджування заради когось підвищує рівень напруги і роздратування. І може, навпаки, створити конфлікт.

Якщо ти сидиш в компанії і бачиш, що людина втомилася, то можна м’яко сказати: "Слухай, може, краще піти спати? Там ліжечко є. Я бачу, що у тебе вже повіки закриваються". Якось навіть можна допомогти людині, щоб не створювати напругу, якщо ти бачиш, що людині вже не "ок".

І самій людині не варто себе силувати. Тому що це нікому не потрібно: і ти будеш роздратована/роздратований, й інші.

Нерідко бувають ситуації, коли свята з тих чи інших причин для якихось людей загострюють відчуття самотності. Як уникнути умовного стану "депресії" 31 грудня та 1 січня?

Якщо є тривога, що "мені в житті вже давно не щастить і я переймаюся, що знову усі ці свята, і знову нічого не відбудеться", треба робити маленькі дії заздалегідь. Зокрема, переглянути усе своє оточення, можливо, розширити коло спілкування. Якщо твоє оточення не функціональне в чомусь, ти розумієш, що на них не можна покластися, вони не можуть тебе в чомусь підтримати, і ти хочеш цей Новий рік провести зовсім інакше, тоді ти розширюєш своє коло, намагаєшся з кимось познайомитися або спілкуєшся з тими своїми знайомими, з ким давно не спілкувався/не спілкувалася. І тоді хтось щось запропонує. Якщо ти потрапляєш у вир таких людей, то все закручується у зовсім іншу історію.

Всі люди різного типажу: є ті, які люблять великі компанії, є такі, які не люблять. Тож можна (навіть якщо ти цього боїшся), навпаки, дозволити собі провести Новий рік на самоті. Це також може бути дуже крутий досвід.

Ба більше, інколи краще провести його самій/самому, аніж: "Я не хочу сидіти з сім’єю", бо вони будуть через 30 хвилин обговорювати щось неприємне для тебе.

Це ілюзія, що якщо ти зустрічаєш Новий рік на самоті, то усе, кінець, рік у тебе буде такий самий, самотній. Це все установки: як ти собі в голові організуєш це, так воно і буде.

Автор: Таня Поляковська

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