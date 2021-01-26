Користувачі мережі по-різному відреагували на скандал навколо толстовки з написом Russia.

У мережі розгорівся скандал через толстовку з написом Russia в одному з харківських магазинів.

Фотографії кофти поширили вчора в одному з місцевих Telegram-каналів.

"Зрада дня" в Харкові. Секонд "економ-клас" на проспекті Гагаріна, 20, висить шостий день з семи після завезення, ніхто не купує. На претензію до старшого продавця відповіла, що це просто річ", - сказано в повідомленні.

Користувачі мережі по-різному відреагували на скандал навколо толстовки. Деякі були емоційні - впевнені, що такі речі неприпустимо продавати в Україні.

"Росію стерти з атласу потрібно однозначно. Питання часу", "Зійде за ганчірку в сарай)", - коментували користувачі мережі.

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Їх опоненти впевнені, що не варто було пред'являти претензії продавцеві.

"Хто ці люди, які пред'являють претензії за олімпійку", "Катастрофа! Ось прямо уявляю, як я або мої друзі підійшли б і почали гнівно вимагати прибрати цю ганчірку", - зазначили деякі коментатори.

Третя категорія вважає, що питання в принципі не варто уваги.

"Людям зайнятися нічим, як ганчірку обговорювати".

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Автор: УНІАН