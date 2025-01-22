Опубліковано короткий список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.
На сайті премії повідмоляється, що члени Шевченківського комітету відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу, шляхом таємного голосування. Враховувалася їхня мистецька цінність, унікальність, суспільна значущість та вплив на національне соціокультурне середовище.
Література:
- Юрій Іздрик - книжка поезій "Колекція";
- Світлана Поваляєва - збірка "Мінлива хмарність з проясненнями";
- Мар’яна Савка - книжка поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри";
- Юрій Тарнавський - роман "Теплі полярні ночі";
- Богдан Томенчук - книжка поезій "Вишийте, мамо, бронежилет".
Літературознавство і мистецтво:
- Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс - книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги";
- Ігор Набитович - книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".
Публіцистика і журналістика:
- Олександр Зінченко - книга "Як українці зруйнували імперію зла";
- Павло Казарін - "Ретроспектива блогів на "Українській правді".
Також обрали кращі твори у категоріях музичне, театральне, візуальне, декоративно-прикладне та кіномистецтво. Повний список номінантів можна переглянути на сайті премії.
Шевченківська премія
Національну премію заснували ще у 1961 році. Вона вважається найвищою творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.
Минулого року переможцями стали письменниця Катерина Калитко, члени гурту "Хорея Козацька", кінорежисерка Ірина Цілик, публіцист Віталій Портников та літературознавець Михайло Назаренко.