Переможців визначать до дня народження Тараса Шевченка.

Опубліковано короткий список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.

На сайті премії повідмоляється, що члени Шевченківського комітету відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу, шляхом таємного голосування. Враховувалася їхня мистецька цінність, унікальність, суспільна значущість та вплив на національне соціокультурне середовище.

Література:

Юрій Іздрик - книжка поезій "Колекція";

Світлана Поваляєва - збірка "Мінлива хмарність з проясненнями";

Мар’яна Савка - книжка поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри";

Юрій Тарнавський - роман "Теплі полярні ночі";

Богдан Томенчук - книжка поезій "Вишийте, мамо, бронежилет".

Літературознавство і мистецтво:

Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс - книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги";

Ігор Набитович - книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".

Публіцистика і журналістика:

Олександр Зінченко - книга "Як українці зруйнували імперію зла";

Павло Казарін - "Ретроспектива блогів на "Українській правді".

Також обрали кращі твори у категоріях музичне, театральне, візуальне, декоративно-прикладне та кіномистецтво. Повний список номінантів можна переглянути на сайті премії.

Відео дня

Шевченківська премія

Національну премію заснували ще у 1961 році. Вона вважається найвищою творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Минулого року переможцями стали письменниця Катерина Калитко, члени гурту "Хорея Козацька", кінорежисерка Ірина Цілик, публіцист Віталій Портников та літературознавець Михайло Назаренко.

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