Шлюб без розрахунку. Ризики стосунків без штампа в паспорті

Жити разом, не оформлюючи стосунки перед державою та суспільством штампом у паспорті, виявляється, доволі ризиковано. Які речі неможливі у "цивільному" шлюбі, як захистити дітей, що народжуються поза шлюбом, та чи можна отримати свою частку спільного майна?

Історія Міли Маланчук починалася як багато інших стосунків в сучасній Україні. Як вона розповіла ТСН.Тижню, познайомилися в літаку. Йому було 32. Їй на 10 років менше. Почали зустрічатися, а згодом, за традицією багатьох сучасних пар, жити разом під одним дахом, без штампа у паспорті.

«Він дуже гарно до мене ставився, старався. В якийсь момент я подумала, чому б і ні? Він дорослий реалізований чоловік… Моя мама до нас приїздила, я ходила до його батьків… Весь побут, все було спільне», - розповідає вона ТСН.Тижню.

Міла думала, що вони живуть у так званому цивільному шлюбі: «Ми жили як сім’я. З перспективою, що у нас будуть діти і все буде класно…».

За статисткою, 45 відсотків українців вибирають жити в незареєстрованому шлюбі, називаючи його цивільним. Але ТСН.Тиждень вимушений вас ошелешити: скільки б ви разом не жили, які б слова один одному не говорили, які б гарні стосунки з батьками вашої половинки не підтримували, знайте - ніякого цивільного шлюбу в Україні не існує! І це - однозначний вирок українських юристів.

«Поняття цивільного шлюбу не існує. Якщо не існує самої оболонки, то, відповідно, як може бути забезпечено права жінки та чоловіка? Ніяк», - розповідає ТСН.Тижню адвокат Лариса Криворучко.

Простими словами — це просте співмешкання. У якому, по суті, юридично немає жодних прав чи обов’язків.

Шлюбом в Україні можна назвати лише один союз. «В сімейному кодексі України визначено, що шлюб - це добровільний союз жінки та чоловіка, який зареєстрований у відповідних державних органах, згідно зі встановленою процедурою», - розповідає Лариса Криворучко.

Якщо печатки в паспорті не існує, по закону ви один одному, по суті, чужі люди.

І якщо, наприклад, вашому партнеру знадобиться термінова операція або переливання крові, ви не зможете надати відповідний дозвіл. Вас не пустять у реанімацію, та не дозволять допомогти коханій людині. Це право лише законного чоловіка або дружини.

А тепер до чи не найголовнішого. Які ж права мають діти, які народжуються в незареєстрованих стосунках?

Міла Маланчук розповідає, що дізналася про свою вагітність, про яку так мріяв її коханий Сергій, не встигнувши сходити до РаЦСУ. Та про це і не думалось: «Всі були раді, всі щасливі».

Втім, вагітність Міли протікала складно. Були загрози, дівчині доводилося постійно лежати, робити обстеження. Через чотири місяці таких складнощів чоловік… передумав ставати батьком.

«Він мені каже: я перехотів з тобою бути, дитина мені не потрібна. Зробиш аборт і ми розходимось», - розповідає жінка ТСН.Тижню.

Далі чоловік полетів у відпустку, залишивши дівчину зі своїми батьками та наказавши збирати речі. Мама коханого зібрала речі Міли, забрала ключі від житла, дала 200 євро і виставила майбутню матусю за двері.

Дівчина повернулася до батьків у маленьке місто і через 5 місяців народила хлопчика, один в один схожого на батька. Але у Свідоцтві про народження у пункті «тато» довелося поставити прочерк.

Отже, діти, народжені поза шлюбом, можуть бути не визнані батьком. Адже, якщо ви у зареєстрованому шлюбі, то батько у свідоцтві вписується автоматично, якщо ви просто мешкаєте разом, то тато добровільно має написати заяву. Якщо заяви нема — дитина автоматично стає безбатченком, а мама набуває статусу «мама-одиначка». І офіційно батько у хлопчика може з’явитися лише після довгої й складної процедури.

«Треба звертатися до суду про визначення батьківства і просити проведення генетичної експертизи», - каже адвокат Лариса Криворучко.

Тобто поки в суді не буде доведено факту батьківства. Хоча у випадку Міли він очевидний навіть «на око» - син – копія тата. Однак маленький Павло не має права на аліменти від батька, не може бути спадкоємцем, і найголовніше - при живому батькові цей маленький хлопчик не має, кому сказати сакральне для кожної дитини слово «тато».

«Я вважаю, що він і я, як батьки, повинні нести відповідальність і брати участь у житті сина. Я не «я сховався, бо передумав, перехотів». Це несправедливо і такого бути не повинно», - каже Міла Маланчук ТСН.Тижню.

Попереду у неї та маленького Павлика – складний шлях у судах. Адже дівчина вирішила, що, попри все, її син заслуговує на те, щоб мати хоча б татове прізвище.

Історія колишньої законної дружини депутата від Опоблоку Павла Напрієнка Марини Напрієнко демонструє інший бік «медалі». Її чоловік одночасно жив і з нею, і з іще однією жінкою. Коли Марина дізналася про адюльтер, подала на розлучення та на поділ спільного майна, якого виявилося аж на один мільйон доларів. Однак отримати свою половину законній жінці не судилося, адже суд постановив віддати третину майна коханці Павла Напрієнка.

«Тобто у нас коханку, співмешканку поставили в один ряд з дружиною», - розповідає Марина Напрієнко ТСН.Тижню.

Адвокат Лариса Криворучко зауважує, що у випадку, якщо чоловік чи жінка купують майно в незареєстрованому шлюбі, необхідно звернутися до суду і встановити факт проживання однією сім’єю. Тоді такий розподіл можливий.

Чи жити під одним дахом зі штампом в паспорті чи без нього, вирішувати звісно вам. Але варто розуміти, що якщо любов не складеться, на вас чекають довгі роки судових суперечок. Адже спільне проживання, по факту, не дає вам ніяких прав. І, найголовніше, не захищає ваших дітей.

Ірина Матвієнко, Андрій Вєтошкін, Владислав Лазар

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