Трагічна халатність чи провокація: які наслідки матиме вибух на виставці зброї в Чернігові

Виставка боєприпасів, вибух, важкі травми й поранення мирних містян. Українцям зараз варто бути дуже уважними навіть у не фронтових містах, бо війна й небезпека через неї чатують будь-де. УНІАН проаналізував, які наслідки матиму вибух на благодійному ярмарку в Чернігові.

Минулої суботи, 3 вересня, в Чернігові проходив благодійний ярмарок "Північний шарварок", на якому відбувався збір коштів на потреби ЗСУ. Серед інших активностей - виставка боєприпасів. Один з них виявився із бойовим зарядом, вибух якого спричинив трагічні наслідки - травмування і поранення 15 чернігівців, у тому числі 8 дітей.

Вибух на Валу пролунав близько 13:30, його було чути у центральних мікрорайонах Чернігова. Момент вибуху снаряда потрапив на відео – місцеві журналісти знімали сюжет про виставку і трагедія сталася під час запису коментаря. На відео помітно, як люди розгубилися, а потім почали тікати.

Городяни дуже злякалися, а соціальними мережами почала ширитися панічна інформація. Адже у лютому-березні Чернігів перебував в облозі та зазнавав постійних обстрілів. Та й нині місто час від часу переживає загрозливі повідомлення про можливий повторний наступ.

"Коли пролунав вибух, люди сильно злякались. Це було, наче якесь страшне дежавю. Одразу почали шукати укриття. Але згодом натовп заспокоївся. Багато хто продовжив відпочивати в парку", - розповіла УНІАН одна з журналісток, яка працювала на місці події.

За розслідування інциденту взялося Державне бюро розслідувань. Було відкрито провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю й повідомлено про підозру двом особам – безпосередньо військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок (за даними Бюро військовий дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок), та його командиру, який дав наказ підлеглим привезти на виставку зброю для демонстрації. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Чоловіків затримали, вони співпрацюють зі слідством. Запобіжний захід для кожного - тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю виходу під заставу в розмірі 416 тис грн.

Адвокат одного з підозрюваних заявив у суді, що РПГ-26, яка, за версією слідства, здетонувала, не перебувала на балансі військової частини. Наразі невідомо, яким чином цей боєприпас міг потрапити на демонстраційний стіл на благодійному ярмарку.

Зброя – не іграшка

За інформацією начальника Чернігівської військової адміністрації В‘ячеслава Чауса, внаслідок вибуху постраждали 8 дітей та 7 дорослих.

Як уточнила в.о. генерального директора Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва, до медзакладу після вибуху звернулося 8 дітей, двоє з них госпіталізовані, 6 - обстежені, надана необхідна медична допомога і їх відпустили додому. У двох з них були неважкі травми – садна та забій м‘яких тканин, у двох – неважка баро-акустична травма і ще у двох – постстресовий стан.

Хлопчик 7 років госпіталізований до травматологічного відділення з травмою руки. У найтяжчому стані до лікарні потрапив 2-річний хлопчик.

"Його госпіталізували й одразу стали готувати до операції. Власне операція (за участю дитячих хірургів і травматологів, щелепно-лицьових та судинних хірургів, офтальмолога) тривала майже сім годин. Зроблено все можливе для збереження життя та обличчя дитини", - зазначила Лебедєва.

Після операції стан малюка залишався стабільно тяжким, хлопчик перебував у реанімації в медикаментозному сні. Мали місце ознаки черепно-мозкової травми. Подальше лікування дитини розглядали на консиліумі медичних фахівців. Як тільки стало можливим, постраждалого хлопчика перевели до столичної лікарні "Охматдит".

Рідні дитини повідомили, що вже зараз відомо про втрату зору на одне око та значну кількість накладених швів на обличчі. Зразкова сім’я, за словами чернігівців, які знають родину постраждалого хлопчика, опинилася на виставці випадково. Мама дитини зараз перебуває в лікарні разом з малюком.

Хто має відповідати?

Для багатьох чернігівців трагедія на виставці стала шоком. Подія активно обговорювалася в соціальних мережах, й більшість людей переконані, що такі виставки не на часі.

"Такі виставки треба заборонити! Ми всі забули, як ховалися в бомбосховища від такої зброї? А тепер показуху влаштували", - вважає чернігівка Юлія Неділя.

Такої думки дотримується й інша жителька Чернігова Наталія Лозова. На її переконання, всі почали зарано розслаблятися – як організатори події, так і відвідувачі: "Що там робили малолітні діти? Дуже шкода, що ось на таких "помилках" доводиться робити висновки, що йде війна і треба думати сім разів, що організовувати та чи приходити на такі заходи".

Осуд на адресу батьків, які під час війни привели дітей на такий захід, звучав в мережі доволі часто.

"Мене завжди дивували недолугі матусі, які дозволяють своїм дітям дертися на військову техніку, брати до рук зброю чи небезпечні предмети. Про що думала мама хлопчика, який бавився з гранатометом, і це призвело до трагедії? Такі виставки батьки з дітьми мають обходити десятою дорогою. Або хіба дивитись з безпечної відстані і вже точно не чіпати небезпечні експонати", - зауважила в одному з коментарів чернігівка Марина Кривопала.

УНІАН знайшов анонс про проведення благодійного заходу на сторінці міжнародного благодійного фонду "Вільні та сильні" в мережі Facebook, розміщений там 31 серпня. Анонс, до речі, не містить посилання на проведення виставки зброї. Серед обіцяних активностей - "безпрограшна лотерея з подарунками від 500 грн, майстер-класи, фуд-корт, дитяча анімація, концертна програма та ярмаркова продукція".

Можна припустити, що виставка зброї "схована" за словосполученням "та багато різних крутих штук".

В соцмережах деякі чернігівці зазначають, що бачили програму, в якій виставка зброї анонсувалася, і навіть дають посилання. Та за ним не виходить – сторінки вже не існує.

Найчастіше в обговоренні трагедії людей обурювали посадовці, які надали дозвіл на проведення виставки. Чернігівці сперечаються, хто саме надав такий дозвіл і хто тепер має нести відповідальність.

"Те, що без дозволу виставки б не було, це точно. Питання не у показі справжньої зброї, а у тому, чому вона заряджена й дається дітям у руки… Можливо, і недбалість. Але я більше схиляюся до провокацій. Колаборантів ніхто не скасовував… Не думаю, що наші військові таке зробили умисно або так безвідповідально", - поділилася своїми міркуваннями жителька Чернігова Олександра.

Чи була тут провокація чи диверсія – встановить слідство, а оцінку всьому дасть суд. Але дивно, що про захід з експонуванням зброї громадська організація тільки поінформувала органи влади та поліцію. Ба більше, у прес-службі Чернігівської міської ради заявили, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала. А також не отримувала повідомлень про його проведення.

Своєю чергою прес-офіцер патрульної поліції області Віталій Копистко уточнив, що поліція отримувала лист-повідомлення про проведення благодійного ярмарку напередодні. Але захід не патрулювали, оскільки в листі не було викладене таке прохання. До скупчення людей лише підтягнули кілька патрулів.

"У листі повідомлено, що будуть локації для дітей, фудзона, плетіння маскувальних сіток… Однак про те, що буде виставка озброєння чи зброї, чи ще щось, пов’язане з цим, згадок немає", - розповів він.

Лист про благодійний захід прокоментували і в ОВА. Мовляв, йшлося про благодійний розважальний захід з атракціями патріотичного спрямування для дітей. Про зброю ніхто не згадував…

До речі, виставку з експонуванням боєприпасів у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського, яка відкрилася після деокупації області, кілька разів перевіряли поліція й вибухотехніки.

Політична складова трагедії

Громадська активістка і волонтерка Ольга Палькова-Свірчевська вбачає у всіх фейсбучних та позафейбучних баталіях "переведення банального недбальства зі зброєю у високі політичні ігри". Вона вказує, що за вісім років війни неодноразово проводилися аналогічні виставки і заходи.

"Місто Чернігів та обласна рада дозволяли десятки аналогічних заходів, а частину навіть "очолювали". І жодного разу ніхто не перевіряв демонстраційний матеріал", - написала вона в коментарях під дописом міського голови Владислава Атрошенка.

Місцеві активісти, з одного боку, вважають, що трагедію в Чернігові хтось може використати для дискредитації міського голови (адже місцеві ЗМІ давно розповідають про "напружені" відносини з головою ОВА). З іншого боку, вважають, що може відбутися й відсторонення очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса. Принаймні на період розслідування трагедії.

За це, зокрема, виступає голова Асоціації об’єднаних територіальних громад Чернігівської області Сергій Гарус. Він наводить дані, на кого був зареєстрований лист і вказує, що "начальник ОВА навіть не направив відповідну інформацію до поліції, як це зазвичай робиться". Натомість, директору обласного художнього музею (підпорядковується ОВА) дозволили проведення виставки на території закладу. Гарус вважає, що "вхідна й вихідна кореспонденція може бути знищена, крайніми зроблять хлопців з тероборони та директора музею".

Президент Володимир Зеленський у перший день відреагував на трагедію в Чернігові та назвав таку подію неприпустимою.

"Правоохоронці мають якнайшвидше з’ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід? Усі винні мають бути притягнені до відповідальності, і будуть", - наголосив Зеленський.

Президент також звернувся до місцевої влади та правоохоронців пильнувати, щоб такі ситуації не мали повторення в інших містах України.

Хочеться сподіватись, що резонанс після чернігівської трагедії, увага до неї перших осіб держави, допоможе провести об’єктивне розслідування, винні будуть притягнені до відповідальності, а для інших міст це стане пересторогою. Приміром, у Кременчуку місцева влада вже повідомила, що всі міські заходи проходитимуть без виставок зброї.

Ірина Синельник