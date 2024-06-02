Суддя зазначив, що призначення іспитового строку особі, яка намагається уникнути мобілізації, буде несправедливим

У Чернігові вдруге засудили чоловіка за ухилення від мобілізації та домашнє насильство.

4 місяці тому Чернігівський районний суд врахував щире каяття ухилянта та призначив йому покарання у вигляді випробувального терміну, але після цього він так і не з'явився до ТЦК. Тому Чернігівський апеляційний суд задовольнив клопотання прокуратури і засудив фігуранта до трьох років позбавлення волі, йдеться у вироку Чернігівського апеляційного суду.

Згідно нового вироку, ухилянту призначили покарання, передбачене ст. 336 та ст.126-1 Кримінального кодексу, у виді позбавлення волі строком на три та один рік.

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Прокурор зазначив, що подальші дії обвинуваченого засвідчили відсутність щирого каяття, яке перший суд визнав обставиною, що пом`якшує покарання.

Під час засідання суддя зазначив, що призначення іспитового строку особі, яка намагається уникнути мобілізації, буде несправедливим і зневажливим відносно захисників України та призведе до ігнорування отримання повісток чоловіками, які підлягають мобілізації.

За словами судді, підсудний постійно чинить домашнє насильство, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, не працює та зловживає алкогольними напоями.