Більшість учасників шоу — спортсмени, які присвятили стрибкам у воду майже все життя.

Трюки спортсменів під час стрибків у воду з десятиметрової висоти в Дніпрі можна було побачити хіба онлайн. Через карантин трибуни залишилися порожніми.

Читайте такожДефлімпіада-2019: перша леді Зеленська підтримала українських спортсменів мовою жестів (відео)У костюми, зокрема клоунські, вбралися 35 професіоналів різного віку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Більшість учасників шоу — спортсмени, які присвятили стрибкам у воду майже все життя. Серед них — чемпіони світу, Європи та України.

Деякі учасники вже завершили кар'єру, але зізнаються: у чудернацьких образах знов вийшли на воду. А все — аби заохотити дітей до спорту, який може бути справжнім мистецтвом.

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Автор: Ольга Робейко