Організатори благодійного проекту готують два формати проведення цьогорічного заходу: offline та online.

У День Києва, 30 травня, у столиці відбудеться щорічний благодійний спортивний "Пробіг під каштанами".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Пробіг під каштанами" триватиме з 07:00 до 15:00 за маршрутом: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Володимирська - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

Організатори благодійного проекту готують два формати проведення цьогорічного, 28-го "Пробігу під каштанами".

Offline - на старт можна долучитися на Майдані Незалежності з дотриманням карантинних правил та обмежень. Обов’язковим є правильно одягнена маска та відстані між учасниками, рекомендовано мати із собою окуляри, інші засоби індивідуального захисту, враховуючи епідемічну ситуацію в столиці.

Online зможуть долучитися всі охочі, незалежно від часу та місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи "Пробіг під каштанами". У день заходу до 11:00 слід вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити додаток, натиснути старт, через 5 км - фініш. Також можна зробити фото з пробіжки, завантажити його в додаток і зберегти результати старту. Усі учасники будуть показані в рейтинговій таблиці із зазначенням локації, маршруту та даних пробіжки.

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Також у додатку можуть реєструватися корпоративні команди (для проведення внутрішнього тімбілдингу), а їхні учасники - долучатися до групи "Пробіг під каштанами". Організатори пропонують учасникам offline-старту також завантажувати додаток та фіксувати свою участь.

Проект був започаткований у 1993 році й на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва. Щороку пробіг нагадує про проблему вроджених вад серця і можливості її розв’язання. Зібрані під час цієї спортивної події внески йдуть на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Зокрема, торік було придбано новий наркозно-дихальний апарат A7 (Mindray).

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Автор: Інна Андаліцька