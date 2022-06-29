Влітку 2016 року Індонезія в односторонньому порядку скасувала візові вимоги для українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Індонезії Ретно Л.П. Марсуді підписали Угоду між Кабінетом міністрів та урядом Індонезії про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, підписання відбулося сьогодні у Києві.

Зокрема, угода дозволить безвізові подорожі:

- строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію;

- строком до 30 днів протягом 60 днів для громадян Республіки Індонезія, які прибувають до України.

"Громадяни України користуються можливістю безвізового в'їзду до Індонезії з 2016 року згідно з відповідним одностороннім рішенням індонезійської сторони. Згідно з новою угодою, Україна та Республіка Індонезія встановлять взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі. Угода набуде чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур", - сказано у заяві.

В МЗС зазначили, що чинний режим в'їзду громадян України в Індонезію передбачає безвізовий в'їзд строком до 30 днів на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дійсного протягом не менш ніж 6-ти місяців з дати в'їзду в Індонезію, якщо метою поїздки є транзитний проїзд, туризм, відвідання родини/друзів, службове відрядження, участь у культурному/науковому обміні (візові вимоги скасовано Індонезією для громадян України в односторонньому порядку у 2016 році).

Так, чинний режим в'їзду громадян Індонезії в Україну візовий та передбачає зокрема отримання е-Візи. Пред’явники дипломатичних та службових паспортів України та Індонезії можуть в'їжджати і перебувати на території держави іншої сторони без віз строком до 30 днів протягом кожного візиту відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Індонезії від 5 серпня 2016 року.

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