Активи компаній будуть заблоковані, фінансові та економічні забов’язання – зупинені.

Українська сторона за ініціативи СБУ застосувала санкції проти молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA, які виконують рейси до аеропортів РФ та з порушенням законодавства літають на тимчасово окуповані Росією території України.

Читайте такожУ СБУ пояснили, чому канали Козака-Медведчука потрапили під санкції

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ. Наголошується, що на підставі виявлених порушень СБ рекомендувала ввести до згаданих авіаперевізників низку санкцій: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

Такі заходи мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

Раніше ЗМІ повідомили, що на літаки нардепів з ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака, якими вони літали в Росію, накладені санкції.

Ці літаки, як стверджується, були перереєстровані в Молдові після того, як були озвучені наміри США ввести проти Медведчука санкції.

Санкції проти "каналів Медведчука"

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосуванні санкцій щодо народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Зеленський заявив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, яка фінансується країною-агресором.

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Автор: Дмитро Захаров