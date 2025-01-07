Показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри лишається позитивним.

Станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, не довіряли - 39%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 2-17 грудня 2024 року.

За даними соціологів, у кінці 2023 року 77% довіряли президенту, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року - до 59% (водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%).

"До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до президента (тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра). Станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту Зеленському, не довіряли - 39%. Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися із своїм ставленням. Хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри лишається позитивним - +13%", - йдеться у результатах опитування.

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Також зазначається, що у всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри - позитивний. Так, дещо краще ставлення до президента на Заході (баланс довіри-недовіри +27%) і в Центрі (+13%). На Півдні і Сході показники довіри також досить високі, але трохи нижчі і баланс довіри-недовіри в цих регіонах близький до 0 (тобто приблизно однакова частка довіряють і не довіряють).

Як проводилося опитування

Загалом було опитано 2000 респондентів (половині респондентів запитання ставилося в одному формулюванні, половині - в іншому формулюванні). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Опитування українців

Як повідомляв УНІАН, частка українців, готових до територіальних поступок агресору заради завершення війни, помітно зросла. Так, якщо упродовж травня-жовтня 2024 року частка українців, готових до поступок, залишалася стабільною, то з початку жовтня по грудень простежується зростання кількості таких людей - з 32% до 38%.

При цьому частка тих, хто категорично проти жодних поступок, знизилася. Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти жодних територіальних поступок (на початку жовтня було 58%).

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