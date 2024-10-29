Це вже 13 голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації.

Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану в Україні на 90 діб.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram, за законопроект "Про затвердження указу президента України "про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 12151) проголосувало 311 народних депутатів.

Законом передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05:30 10 листопада на 90 діб. Тобто, до 7 лютого 2025 року.

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Це вже 13 голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації.

Також парламент проголосував за законопроект "Про затвердження указу президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 12152).

Його підтримало 304 народні депутати.

У зв’язку з триваючою широкомасштабною агресією Російської Федерації проти України також на 90 днів, тобто, до 7 лютого продовжено і загальну мобілізацію.

Продовження воєнного стану і мобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 липня 2024 року Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану до 9 листопада 2024 року. Під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година. Для громадян призовного віку – від 18 до 60 років обмежено можливість виїзду за кордон. Під час воєнного стану заборонено політичні акції, мітинги.

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