Сапери розчистили вже понад 64 тисячі гектарів.

З початку війни в Україні співробітники ДСНС очистили від вибухонебезпечних предметів понад 64 000 гектарів української землі. Однак "забрудненими" залишаються ще понад 20 мільйонів гектарів.

Про це повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький під час брифінгу.

За його словами, за минулу добу, 13 липня, піротехніки знешкодили 626 боєприпасів і обстежили територію площею 60 гектарів.

"Піротехніками ДСНС протягом доби здійснювалося понад 150 залучень, знешкоджено 626 боєприпасів, обстежено територію площею 60 гектарів. З початку війни знешкоджено майже 160 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 тисячі авіабомб. Очищено територію площею понад 64 тисячі гектарів. Залишається потенційно забрудненою територія понад 220 000 квадратних кілометрів - це понад 20 мільйонів гектар", - розповів Вітовецький.

Зазначається, що внаслідок бойових дій 41 співробітник ДСНС загинув, 134 - отримали травми, 6 - у полоні. Знищено та пошкоджено майже 1500 одиниць рятувальної техніки та 240 будівель.

Раніше УНІАН повідомляв, скільки часу піде на розмінування України.

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