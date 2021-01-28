30 жовтня 2017 року невідомі обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої на залізничному переїзді в Київській області.

Суд відпустив з-під варти підозрюваних у причетності до кількох гучних замовних вбивств, зокрема, добровольця Аміни Окуєвої.

Читайте такожОмбудсмен розповіла, скільки українців незаконно утримують на ДонбасіПро це пише Українська правда, з посиланням на судові рішення, оприлюднені в судовому реєстрі.

Відомо про щонайменше 8 осіб, яких поліція вважає причетними до угрупування, що здійснювало резонансні злочини.

Вбивство Аміни Окуєвої

30 жовтня 2017 року невідомі обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді в Київській області. Від численних поранень Окуєва загинула на місці, Осмаєв був поранений. Аміну поховали в Дніпрі.

Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2».

12 січня 2018 року в прокуратурі Київської області заявили про затримання виконавців вбивства добровольця АТО Окуєвої і замаху на вбивство її чоловіка Осмаєва.

13 січня начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Небитов заявив, що передбачуваний організатор вбивства добровольця Окуєвої, який був затриманий 12 січня, причетний до двох вже розкритих поліцією замовних злочинів - вбивства директора компанії Caparol, скоєного у вересні 2016 року, і начальника відділу реклами Київського метрополітену в січні 2019 року.

19 травня 2020 року поліція Київської області заочно оголосила про підозру ще одному фігуранту цього замовного вбивства - 44-річному уродженцю Чечні, громадянину РФ. Підозру направлено в посольство Російської Федерації, іноземця оголосили в міжнародний розшук.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи, підозрюваної у вбивстві Окуєвої, входило семеро людей.

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Автор: УНІАН