Як покарають 16-річних юнаків, які не стануть на військовий облік: відповідь адвоката

На перший поглядь, обмежень щодо виїзду за кордон не буде, але є нюанси.

Кожен юнак, який досяг 16-річного віку, зобов’язаний стати на військовий облік. Невиконання цього обов'язку несе певні юридичні наслідки.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат Дмитро Франчук. Згідно з законодавством України, юнаки, які досягли 16-річного віку, повинні зареєструватися у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ця процедура включає проходження медичного огляду та реєстрацію особистих даних призовника. Вона є обов’язковою і контролюється на державному рівні.

Якщо юнак не стане на облік, це може мати наслідки у вигляді адміністративного стягнення. За неповнолітнього відповідальність нестимуть його законні представники – батьки або опікуни.

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Розмір штрафу може залежати від конкретних обставин справи, але будь-яке покарання є небажаним і неприємним наслідком.

За словами юриста, на перший погляд, відсутність взяття на військовий облік у 16 років не створює негайних перешкод для виїзду за межі країни. Однак, після досягнення повноліття ситуація змінюється.

Якщо юнак не виконав свої обов’язки щодо військового обліку, це може розцінюватися як ухилення від військової служби. У такому випадку можуть виникнути серйозні обмеження на виїзд за кордон, що суттєво ускладнить життя хлопця.

Щоб стати на військовий облік, юнак повинен звернутися до територіального центру комплектування за місцем проживання. Процедура передбачає обов’язковий медичний огляд, під час якого визначається придатність до військової служби.

"Результати огляду, а також інші особисті дані призовника заносяться до військово-облікових документів. Ці дані зберігаються та використовуються для подальших призовних заходів", – зазначає Франчук.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше в Україні розширили перелік тих чоловіків, які матимуть відстрочку від мобілізації. Зазначається, що Рада підтримала одразу в цілому законопроєкт №11391 щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

Також нардеп Федір Веніславський відповів, чи планують понизити мобілізаційний вік в Україні. Також він прокоментував питання, що робити з тими, хто молодший 25 років, але має статус обмежено придатного.

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