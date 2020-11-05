Внесено корективи в маршрути автобусів №№ 24, 55, 62.

У центрі Києва мітингувальники перекрили вулицю Грушевського, через що змінено рух окремих автобусних маршрутів.

Про це попереджає Київпастранс у Telegram.

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"Затримується рух автобусів №№ 24, 55, 62 по вулиці Грушевського з причини перекриття руху мітингуючими. На місце викликано поліцію", - сказано в повідомленні.

Рух автобусів тимчасово організовано:

№ 24 - Музей історії України у Другій світовій війні - станція метро "Арсенальна" - Залізничний вокзал - Європейська площа;

№ 55 - організовано по бульвару Лесі Українки;

№ 62 - станція метро "Контрактова площа" - Європейська площа - Ботанічний сад - станція метро "Арсенальна".

Яка ситуація на прилеглих вулицях

Як свідчать дані Google Maps станом на 10:30, транспорт стоїть від метро Арсенальна до Петрівської Алеї. У зв’язку з перекриттям вулиці Грушевського частково затори спостерігаються у Кріпосному провулку, а також на Кловському узвозі. Заблоковано одну зі смуг на Інститутській.

Мітинг "євробляхерів" в Києві

Акція протесту "євробляхерів" триває в Києві з вівторка. Напередодні організатори не давали чіткої відповіді закінчення події, лиш наголошували, що це залежить від швидкості розгляду владою законопроекту про доступне розмитнення.

Ввечері у середу вони знову перекрили рух у центрі столиці, що спровокувало затори на прилеглих вулицях. Те ж вони повторили вночі.

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Автори: Яна Ставська, Інна Андаліцька