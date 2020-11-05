Рух досі перекрито / Киев Оперативный Facebook
У центрі Києва біля будівлі Верховної Ради триває мітинг власників авто на європейських номерах.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
Як уточнюється, рух вулицею Грушевського досі перекрито.
"Ті, хто знаходяться на місці, повідомляють, що спочатку водії автомобілів на европейській реєстрації перекрили рух, а потім поліція із Нацгвардією перекрила рух мітингувальникам та не випускають тих, хто хоче виїхати", - пише автор публікації.
Ситуація на Грушевського / Киев Оперативный Facebook
Ситуація на дорогах
Дані сервісу Google Map свідчать, що проїхати по Грушевського наразі неможливо. Рух перекрито від Петрівської алеї до вулиці Московської.
Проїхати по Грушевського зараз не є можливим / Google Maps
Мітинг "євробляхерів" в Києві
- Акція протесту "євробляхерів" триває в Києві з вівторка. Напередодні організатори не давали чіткої відповіді закінчення події, лиш наголошували, що це залежить від швидкості розгляду владою законопроекту про доступне розмитнення.
- Ввечері у середу вони знову перекрили рух у центрі столиці, що спровокувало затори на прилеглих вулицях.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram