Акція протесту триває.

У центрі Києва біля будівлі Верховної Ради триває мітинг власників авто на європейських номерах.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Як уточнюється, рух вулицею Грушевського досі перекрито.

"Ті, хто знаходяться на місці, повідомляють, що спочатку водії автомобілів на европейській реєстрації перекрили рух, а потім поліція із Нацгвардією перекрила рух мітингувальникам та не випускають тих, хто хоче виїхати", - пише автор публікації.

Ситуація на дорогах

Дані сервісу Google Map свідчать, що проїхати по Грушевського наразі неможливо. Рух перекрито від Петрівської алеї до вулиці Московської.

Мітинг "євробляхерів" в Києві

Акція протесту "євробляхерів" триває в Києві з вівторка. Напередодні організатори не давали чіткої відповіді закінчення події, лиш наголошували, що це залежить від швидкості розгляду владою законопроекту про доступне розмитнення.

Ввечері у середу вони знову перекрили рух у центрі столиці, що спровокувало затори на прилеглих вулицях.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован