Статистика показала, яким браузером найбільше користуються у світі та Україні

Google Chrome ще більше зміцнює свої позиції, що негативно позначається на Edge.

Частка Google Chrome на глобальному ринку десктопних браузерів у липні 2025 року зросла до 69,98%, наблизившись до нового історичного максимуму. Про це свідчить свіжий звіт аналітичного агентства StatCounter.

Конкурент від Microsoft знаходиться на другому місці, проте розрив між двома браузерами значний і він збільшується. Минулого місяця Microsoft Edge втратив досить велику частину користувачів, знизившись до 11,8% з 13,06%.

Топ-5 найпопулярніших десктопних браузерів:

Google Chrome – 69,98% (+3,09)

Microsoft Edge – 11,8% (-1,26)

Apple Safari – 6,51% (-1,83)

Mozilla Firefox – 5,32% (-0,52)

Opera – 2,2% (-0,43)

Відео дня

В Україні ситуація аналогічна, за винятком Edge, який знаходиться лише на п'ятому місці, незважаючи на те, що рішення від Microsoft є браузером за замовчуванням у Windows 10 і 11. Найпопулярніший Chrome (68%), на другому місці Opera (9,69%), на третьому російський Yandex (6,64%).

На ринку мобільних браузерів на сукупну частку Chrome і Safari припадає майже 90%. При цьому Хром випереджає рішення Apple з досить великим відривом. За ними слідує Samsung Internet (3,5%) і Opera (1,68%).

Раніше Google похвалилася, що Chrome став рекордно швидким, але користувачі цьому не раді. Хром досі "їсть" занадто багато оперативки і розряджає ноутбук раніше, ніж це зробить будь-який інший браузер.

УНІАН розповідав, як повернути uBlock Origin та інші блокувальники реклами в Chrome. Можливо, деякі з ваших улюблених розширень уже завтра перестануть працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: