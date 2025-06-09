Google похвалилася, що Chrome став рекордно швидким, але користувачі цьому не раді

Google Chrome все ще "їсть" занадто багато оперативки і розряджає ноутбук раніше, ніж це зробить будь-який інший браузер.

Google випустила оновлення браузера Chrome до версії 139. Як заявляє команда продукту, браузер досяг історичного максимуму швидкості в тесті Speedometer 3.0, ставши на 10% швидшим, якщо порівняти із серпнем 2024 року.

Прискорення вдалося досягти завдяки доопрацюванню всіх ключових механізмів відображення веб-сторінок (рендерінгу), ефективнішому використанню кешу, а також оптимізації роботи з пам'яттю та доопрацюванню структур даних, ідеться в блозі Google.

За словами розробників, сторінки стали завантажуватися швидше, а в самого браузера покращився відгук. Однак у публікації відсутні порівняння з іншими браузерами, такими як Firefox або Microsoft Edge, що ускладнює об'єктивну оцінку конкурентних переваг Chrome.

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При цьому, незважаючи на поліпшення, користувачі продовжують скаржитися на високе навантаження Chrome на систему, особливо на девайсах з обмеженим обсягом ОЗП. Хоч Google вже вжила заходів щодо зниження "ненажерливості" Chrome, багато хто помічає, що в роботі на слабких пристроях поліпшення залишаються незначними.

Крім того, частина аудиторії зберігає настороженість до Google через побоювання, пов'язані з можливим відстеженням активності в інтернеті. Аналогічні звинувачення лунають і на адресу інших великих ІТ-компаній, але до Chrome прикута особлива увага, насамперед через домінуючу позицію на світовому ринку браузерів.

Актуальна статистика свідчить, що Chrome залишається беззаперечним лідером серед користувачів із часткою 65%. Microsoft Edge, який є браузером за замовчуванням у Windows 10 і 11, користується 13% юзерів.

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