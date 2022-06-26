Альона Кириченко
Торгівля у часи війни: чи забудемо ми про нові електронні гаджети / фото ua.depositphotos.com

Торгівля у часи війни: чи забудемо ми про нові електронні гаджети

17:19, 26.06.2022
9 хв. 178

Війна Росії проти нашої країни призвела до закриття багатьох магазинів, порушила логістичні шляхи та зменшила імпорт товарів в Україну. УНІАН з’ясовував, як змінився вітчизняний ринок побутової техніки та електроніки, а також чи зможуть українці найближчим часом придбати технологічні новинки.

Війна рашистів проти України болісно вдарила  майже по усіх сферах нашого життя, в тому числі по вітчизняній торгівлі. Адже руйнуються від ворожих снарядів та ракет виробничі потужності та склади, закриваються підприємства і торговельні точки, а значна частина українців залишилася без роботи та доходів.

Під удар війни потрапив і вітчизняний ринок побутової та електронної техніки. Згідно дослідження, яке провели Асоціація рітейлерів України (RAU) та Українська рада торгових центрів, сума прямих збитків, яких зазнали компанії в секторі "Електроніка, побутова техніка", внаслідок російського вторгнення, попередньо складає 3,6 млрд гривень.

За даними RAU, у березні – першому місяці війни - в цьому секторі з 894 торговельних об’єктів було закрито 392, тобто падіння склало 44 відсотки. Причинами закриття стало знищення торговельних точок та складів, складнощі роботи в районах бойових дій, а також різка зміна попиту на різні категорії товарів. Найбільша частка закритих магазинів припала на мережі: Фокстрот, Алло, Eldorado, Comfy, Moyo.

Згодом український бізнес почав пристосовуватись до нових реалій. І вже у травні кількість діючих торговельних точок побутової техніки та електроніки зросла з 502 у березні до 624.

Зрозуміло, що зараз, коли тривають бойові дії, а на наші міста падають бомби та ракети, більшості людей не до купівлі модних гаджетів останніх моделей. Але бувають випадки, наприклад, коли зламався телефон і ремонту вже не підлягає. Або ж біженці, повертаючись додому, або облаштовуючись на новому місці, потребують електрочайник, електричну плитку, праску або якусь іншу потрібну в побуті техніку. Тому основні категорії побутової електротехніки будуть в попиті, незважаючи не тимчасове падіння купівельної спроможності населення.

У першу чергу на торгівлю товарами впливають воєнні дії російського війська проти нашого народу та всі чинники, які з того випливають / фото ua.depositphotos.com

Удар по логістиці

Зрозуміло, що в першу чергу на торгівлю цими товарами впливають воєнні дії російського війська проти нашого народу та всі чинники, які з того випливають.

"Це і розірвання логістичних ланцюжків через неможливість поставок авіаційним та морським транспортом, і девальвація національної валюти та курсові коливання, і суттєве падіння споживчого попиту внаслідок скорочення реальних доходів та міграції громадян", - зазначив в коментарі УНІАН директор напрямку "Побутова техніка" торговельної мережі "Епіцентр" Олександр Величко.

За його словами, також на роботі цього ринку і дефіциті певних товарів позначається те, що деякі виробники та постачальники прийняли рішення призупинити роботу до закінчення війни, інші - втратили склади або навіть бізнес внаслідок обстрілів. Також представництва великих виробників побутової техніки, намагаючись знизити власні ризики в умовах війни, змінюють умови постачання та оплати за товар.

А для компанії "Фокстрот", яка є однією з найбільших в Україні продавців побутової техніки та електроніки, серйозним викликом стала втрата основного складу з товарами, зруйнованого у перші дні війни дикою варварською ордою.

"Мережа "Фокстрот" вже на першому тижні війни втратила основний склад з товаром, що розташовувався у Гостомелі, що, зокрема, дуже вплинуло на звуження пропозицій для покупців. Збитки сягають 600 млн гривень. До середини квітня компанія оперувала лише залишками з торговельних точок, переміщувала товар з непрацюючих магазинів у східних областях, акумулювала його в найбільших магазинах у більш безпечних регіонах", - повідомили в прес-службі мережі.

Проте з початку квітня, "Фокстрот" анонсував запуск резервного складу у Львові і вже з 15 квітня почав отримувати товар від постачальників та розподіляти його по мережі. А в травні компанія підключила ще один партнерський склад неподалік столиці для прийому, зберігання та розподілу великої побутової техніки.

Сьогодні в Україні не завжди можна відразу купити необхідний гаджет / фото ua.depositphotos.com

Зміни асортименту

Складнощі з постачанням, втрата товарів внаслідок воєнних дій, зміна пріоритетів у покупців, звичайно ж вплинули і на асортимент, який ми бачимо в магазинах побутової техніки та електроніки. В результаті цього не завжди можна відразу купити необхідний гаджет. Інколи доводиться почекати, поки його надішлють зі складу, з іншого магазина, а то й з іншого міста.

З такою ситуацією зіштовхнувся киянин Віктор, який хотів придбати ноутбук, проте в магазині електроніки, в який він завітав, пропозиція товару була доволі обмежена.

"Мені потрібен ноутбук для роботи. Я обрав його собі на сайті магазину, було вказано, що він є в наявності. Але виявилось, що він знаходиться на складі, тому доведеться почекати поки зроблять доставку. Думаю, ноутбук буде в мене через кілька днів", - розповів УНІАН житель Києва.

"Наразі ми не маємо "нескінченої полиці" як до війни, але техніка є і буде, ми над цим постійно працюємо. Щоправда, обмежена звуженням модельного ряду. Очікуємо найближчим часом поставки партії великої побутової техніки – це пральні машини, мікрохвильові печі, а також значні поставки смартфонів, практично усіх відомих брендів", – підкреслив виконавчий директор мережі "Фокстрот" Олексій Зозуля.

За його оцінками, з початку війни ціни на електротовари та побутову техніку в Україні зросли на від 12 до 20 відсотків. І якби не рішення уряду про критичний імпорт, вони зросли б значно більше. Бо саме скасування мита на імпорт на початку війни, частково компенсувало валютні ризики та вартість логістики.

А в "Епіцентрі" повідомили, що зараз дефіцит техніки у них спостерігається лише в окремих категоріях товару. Проте, маючи певні запаси, якийсь час вони зможуть задовольнити існуючий попит.

Війна вплинула на купівельну спроможність українців / фото УНІАН

Зміна пріоритетів у покупців

Нещадна війна вплинула як на життя та пріоритети українців, так і, на жаль, на їхню купівельну спроможність. Люди почали купувати електронну та побутову техніку лише в разі крайньої необхідності, а всі масштабні покупки відклали до кращих часів.

"За нашими оцінками, у березні-квітні об’єм українського ринку скоротився на 50 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому темпи скорочення були різними, в залежності від категорії товару. Наприклад, сегмент телевізорів у цей період просів приблизно на 70 відсотків, побутова техніка – до 60 відсотків, а електроніка до – 40 відсотків", - підрахували в компанії "Епіцентр".

Як зазначили у мережі "Фокстрот", на початку війни були такі категорії товарів, які не лише втримались, а й збільшили продажі. Що було пов’язано з активною міграцією населення через бойові дії та високою потребою із забезпечення військових та волонтерів більшою кількістю товарів такого асортименту. Найбільший попит у березні був спрямований на групи товарів із категорії "зв’язок" - це смартфони, стартові пакети, wi-fi роутери, повербанки, ноутбуки, а також на дрібну побутову техніку - фени, мультиварки, електрочайники, електроплитки.

Зараз же на деякі категорії товарів попит і далі залишається високим, а на деякі – починає відновлюватись та зростати.

"Великим попитом зараз користується техніка "першої необхідності", особливо в містах, в які відбулося значне переселення громадян. Це електрочайники, електроплити, машинки для підстригання, пральні машини, холодильники, а також портативні батареї та електротранспорт", - повідомили в "Епіцентрі".

В мережі також зазначили, що в містах, куди поступово повертаються раніше переселені громадяни, попит більш схожий на довоєнні часи. Купують також смартфони, ноутбуки, телевізори, вбудовану техніку, роботи-пилососи, кавомашини та інше.

Якщо покупець не задовільнить свій попит одразу в магазині, то може оформити доставку необхідного товару у торговельну точку або ж одразу додому / фото ua.depositphotos.com

Майбутнє українського ринку електроніки

Вітчизняні рітейлери, зокрема магазини побутової техніки та електроніки, в умовах війни намагаються забезпечити українців усім необхідним попри усі складнощі, що виникають. Зокрема, якщо покупець не задовільнить свій попит одразу в магазині, то може оформити доставку необхідного товару у торговельну точку або ж одразу додому.

Ціни на електричні прибори та побутову техніку під впливом різних факторів, звичайно ж, зросли, проте не критично. Тому й навіть у такий складний час, у разі необхідності, кожен українець зможе придбати електротовар на власний смак та гаманець.

Після чорної життєвої смуги завжди наступає біла. Так от і ця нещадна війна колись закінчиться, а наша країна зможе почати відбудовуватись та активно розвиватись.

Великим позитивним кроком для України є отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. А це означає, що для українців відкриється європейський ринок сучасних електронних гаджетів. Для прикладу, поціновувачам новинок не потрібно буде їхати за ними за кордон в пошуках доступнішої ціни або кращої якості. Кордони між Україною та Європою будуть стерті, що спростить доступ до нашого ринку іноземним виробникам та постачальникам електроніки.

Віримо в Україну та її світле майбутнє у сучасному мирному цивілізованому світі. А також віримо, що незабаром знову зможемо планувати покупки нового смартфону чи якоїсь іншої сучасної електроніки, а не відкладатимемо це до невизначеного часу.

Альона Кириченко

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