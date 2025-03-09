Компанія заперечує, що у їхніх товарів є такий дефект.

Нідерландський ритейлер став джерелом неправдивої інформації про нібито відкликання відеокарт MSI RTX 5090 через повідомлення про перегорання кабелів живлення.

Інформація про "пожежну загрозу" з'явилася на сайті Kitguru, коли один зі співробітників магазину UW GAME SPECIALIST повідомив клієнту, що його замовлення не можуть виконати через відкликання відеокарт Nvidia.

Однак MSI і Nvidia оперативно спростували ці чутки, наголосивши, що жодних відгуків не було і їхня продукція не становить небезпеки для користувачів: "Цією заявою ми хочемо дати зрозуміти, що ці твердження абсолютно неправдиві, що жодної програми відкликання не ведеться, і що наша продукція не становить такого ризику".

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Рітейлер уже теж відкликав свою заяву, але MSI заявила, що залишає за собою право подати в суд на тих, хто поширює недостовірну інформацію.

За словами представників Nvidia, ситуація є наслідком непорозуміння.

Утім проблема з кабелями, що плавляться, все ж не вигадка. Інженер Intel проаналізував схему живлення RTX 5090 і дійшов висновку, що кабелі живлення відеокарти недостатньо захищені і дійсно з дуже великою ймовірністю можуть згоріти.

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