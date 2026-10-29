ШІ 'з’їв' усю пам’ять: постачальник Apple попередив про дефіцит аж до 2030 року

Це означає, що в найближчі роки навряд чи варто розраховувати на зниження цін на комп’ютерні комплектуючі.

Один із ключових постачальників компонентів для Apple, SK hynix, заявив, що глобальний дефіцит DRAM та NAND не зникне в найближчі роки. Компанія очікує, що попит на пам'ять перевищуватиме пропозицію і в 2030 році.

Як і раніше, дефіцит пояснюється високим попитом з боку індустрії штучного інтелекту, якій потрібні великі обсяги пам’яті. Окрім технологічних корпорацій, серверне обладнання дедалі активніше закуповують звичайні підприємства та держави, які створюють власні обчислювальні системи.

За оцінкою виробника, дефіцит пов’язаний не лише зі зростанням попиту, а й з неможливістю швидко наростити обсяги виробництва. Будівництво нових заводів вимагає інвестицій і займає роки, а впровадження сучасних технологій виготовлення чіпів пов’язане з серйозними технічними труднощами.

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Компанія вже уклала угоди з 14 великими технологічними компаніями. На ці замовлення припадатиме понад половину виробничих потужностей компанії у 2027 і 2028 роках. Деякі клієнти вже зацікавлені у продовженні договорів.

При цьому гарантовані обсяги поставок не захищають покупців від підвищення цін. Угоди передбачають можливість коригування вартості компонентів залежно від ринкової ситуації. Apple входить до числа компаній, які заздалегідь зарезервували поставки пам’яті. Однак навіть великі замовники можуть зіткнутися зі зростанням витрат на комплектуючі.

Все це означає, що нам ще довго не побачити доступних цін на апаратне забезпечення. Виробники техніки, зокрема Apple, вже почали підвищувати ціни на гаджети, а експерти заявляють про кінець епохи дешевих ПК та смартфонів.

Найсильніше наслідки дефіциту позначилися на ринку комплектуючих та ПК. Ціни на оперативну пам'ять злетіли в 5 разів: комплект DDR5 на 32 ГБ, який у 2024–2025 роках коштував близько $80–100, подорожчав до $500. Слідом за цим дорожчають відеокарти і SSD.

Раніше експерти назвали 6 процесорів, які у 2026 році вже час замінювати. Процесори зазвичай служать довше, ніж відеокарти, тому багато користувачів продовжують користуватися процесорами, випущеними кілька поколінь тому.

Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК у вересні 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося RTX 5070, також користувачі дедалі частіше обирають процесори AMD.

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