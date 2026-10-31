Оперативна пам’ять має бути в дата-центрах, а не в домашніх ПК, - глава OpenAI

За словами Альтмана, дефіцит пам’яті на світовому ринку вимагає максимально повного завантаження хмарної інфраструктури.

Голова OpenAI Сем Альтман вважає, що користувачі нераціонально використовують світові запаси оперативної пам'яті, встановлюючи великі обсяги DRAM у персональні ПК. Мовляв, в умовах дефіциту її ефективніше спрямовувати в дата-центри, де одна й та сама обчислювальна інфраструктура може обслуговувати безліч користувачів.

Про це Альтман заявив у подкасті Cheeky Pint. У розмові з засновником Stripe Джоном Коллісоном він торкнувся теми дефіциту пам’яті на світовому ринку та висловив сумніви щодо економічної доцільності запуску моделей штучного інтелекту безпосередньо на користувацьких ПК.

Альтман звернув увагу на те, що багато власників комп’ютерів мають у них значні обсяги оперативної пам’яті, яка використовується лише 5 відсотків часу. При цьому кожен, незважаючи на кризу пам’яті, хоче мати потужний ПК, здатний запускати моделі штучного інтелекту локально. З погляду розподілу обмежених світових ресурсів це "досить жахливо".

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Натомість, на думку керівника OpenAI, було б розумно передати всі наявні потужності та пов’язані з ними дані корпораціям, що займаються штучним інтелектом, які зможуть краще ними розпорядитися. Однак інтуїція більшості людей чомусь підказує їм протилежне, зазначив Альтман.

Заява голови OpenAI пролунала на тлі найбільшого дефіциту пам’яті. Компанії, що розвивають штучний інтелект, масово скуповують DRAM і високопродуктивну пам’ять HBM для своїх дата-центрів. Виробники мікросхем віддають пріоритет більш прибутковим замовленням від операторів хмарної інфраструктури, через що виробники споживчої електроніки змушені нести підвищені витрати.

Зокрема, Apple вже підвищила ціни на деякі моделі Mac та iPad на тлі подорожчання компонентів, а аналітики говорять про кінець епохи дешевих ПК та смартфонів. Таким чином, зростаючий попит з боку індустрії штучного інтелекту впливає не тільки на ринок серверного обладнання, а й на вартість пристроїв для звичайних користувачів.

Очікується, що дефіцит пам’яті, спричинений розвитком індустрії штучного інтелекту, збережеться аж до 2030 року. Це означає, що в найближчі роки розраховувати на зниження цін на комп’ютерні комплектуючі навряд чи варто.

На тлі триваючого дефіциту пам’яті NVIDIA знову підвищує ціни на свої відеокарти – це вже третє підвищення цін з початку року. Цього разу вартість графічних прискорювачів зросте на 20–30%

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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