Xiaomi завершила масштабне перероблення свого давно критикованого додатка камери. Протягом багатьох років застосунок вважався однією з найслабших частин фотосистеми китайського вендора, незважаючи на потужні сенсори і просунуту обробку зображень.
Оновлений інтерфейс, більш інтуїтивний інтерфейс і нові функції покликані усунути головні недоліки старої версії, на які роками скаржилися користувачі – від захаращеного екрана до заплутаної навігації між режимами, пише Gizmochina.
Так, перероблений застосунок "Камера" отримав швидке перемикання фокусної відстані (28/35мм), регулювання експозиції, поліпшення роботи портретного режиму, ширший вибір налаштувань у режимі Pro Мode, 40+ варіантів призначеного для користувача інтерфейсу "Камери" і багато іншого.
Також Xiaomi візуально оновила понад 140 іконок і переробила 600 елементів інтерфейсу. На користувачів чекають нова анімація запуску, поліпшені звуки затвора і панель налаштувань. Нижче можна оцінити новий дизайн:
Розгортання оновлення відбуватиметься в три етапи, протягом яких апдейт отримають близько 40 моделей Xiaomi і Redmi. Так, з 28 травня оновлення почали отримувати:
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi MIX Flip;
- Redmi K80 Extreme Edition;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K80;
- Redmi K70 Extreme Edition;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70;
- Redmi K70E.
20 червня почалося розгортання оновлення для старіших флагманів Xiaomi і середньобюджетних Redmi:
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi MIX Fold 3;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Redmi K60 Extreme Edition;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60;
- Redmi Turbo 4 Pro;
- Redmi Turbo 4;
- Redmi Turbo 3;
- Redmi Note 14 Pro+ 5G;
- Redmi Note 14 Pro 5G;
- Redmi Note 14 5G.
Фінальна фаза стартує в липні 2025 року, і в неї потраплять:
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Redmi K60E;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13R Pro;
- Redmi Note 13R.
Поки що оновлення камери Xiaomi буде доступне тільки для користувачів з Китаю. Через певний час поставити оновлення зможуть і власники глобальних пристроїв. Щоб його не пропустити, своєчасно відвідуйте розділ налаштувань "Оновлення компонентів" на своєму девайсі.
Нагадаємо, до кінця літа для смартфонів Xiaomi вийде нова операційна система HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, чи, можливо, настав час замислитися про апгрейд.