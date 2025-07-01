Оновлення торкнулося не тільки зовнішнього вигляду, а й функціональності.

Xiaomi завершила масштабне перероблення свого давно критикованого додатка камери. Протягом багатьох років застосунок вважався однією з найслабших частин фотосистеми китайського вендора, незважаючи на потужні сенсори і просунуту обробку зображень.

Оновлений інтерфейс, більш інтуїтивний інтерфейс і нові функції покликані усунути головні недоліки старої версії, на які роками скаржилися користувачі – від захаращеного екрана до заплутаної навігації між режимами, пише Gizmochina.

Так, перероблений застосунок "Камера" отримав швидке перемикання фокусної відстані (28/35мм), регулювання експозиції, поліпшення роботи портретного режиму, ширший вибір налаштувань у режимі Pro Мode, 40+ варіантів призначеного для користувача інтерфейсу "Камери" і багато іншого.

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Також Xiaomi візуально оновила понад 140 іконок і переробила 600 елементів інтерфейсу. На користувачів чекають нова анімація запуску, поліпшені звуки затвора і панель налаштувань. Нижче можна оцінити новий дизайн:

Розгортання оновлення відбуватиметься в три етапи, протягом яких апдейт отримають близько 40 моделей Xiaomi і Redmi. Так, з 28 травня оновлення почали отримувати:

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi MIX Fold 4;

Xiaomi MIX Flip;

Redmi K80 Extreme Edition;

Redmi K80 Pro;

Redmi K80;

Redmi K70 Extreme Edition;

Redmi K70 Pro;

Redmi K70;

Redmi K70E.

20 червня почалося розгортання оновлення для старіших флагманів Xiaomi і середньобюджетних Redmi:

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Redmi K60 Extreme Edition;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60;

Redmi Turbo 4 Pro;

Redmi Turbo 4;

Redmi Turbo 3;

Redmi Note 14 Pro+ 5G;

Redmi Note 14 Pro 5G;

Redmi Note 14 5G.

Фінальна фаза стартує в липні 2025 року, і в неї потраплять:

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Redmi K60E;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi Note 13R.

Поки що оновлення камери Xiaomi буде доступне тільки для користувачів з Китаю. Через певний час поставити оновлення зможуть і власники глобальних пристроїв. Щоб його не пропустити, своєчасно відвідуйте розділ налаштувань "Оновлення компонентів" на своєму девайсі.

Нагадаємо, до кінця літа для смартфонів Xiaomi вийде нова операційна система HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, чи, можливо, настав час замислитися про апгрейд.

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